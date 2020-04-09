В приток Амура попало 2,5 миллиона "кубов" отходов с молибденом

На китайской шахте произошла авария, из-за чего в реку Ицзими попало 2,5 миллиона кубометров отходов с содержанием молибдена. Оттуда их потоком воды унесло в реку Хулань, а из нее - в Сунгари, которая является крупнейшим притоком Амура.

Как пояснил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов, к региональному центру это "пятно" подойдет 20-23 апреля.

- От места аварии до Хабаровска 1200 километров. Расстояние значительное. За это время загрязнение должно полностью раствориться в воде, отфильтроваться рекой, поэтому до Хабаровска никаких опасных веществ не дойдет, - заверил Сабитов.

Тем не менее власти организуют пять мест для отбора проб на границе с Китаем. Всем предприятиям, работающим с водозабором, поручено внедрить технологии по очистке воды от молибдена и, если это возможно, брать воду не из Амура.

- Молибден - это редкозмельный металл, он опасен лишь в крупных концентрациях. По данным китайской стороны, его концентрация в их реках колеблется на уровне 1- 1,8 ПДК. Экстремально высокого загрязнения на уровне 10-50 ПДК уже там нету, и естественно у нас не будет, - отметил Алексей Сабитов.