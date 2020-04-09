В Забайкалье подали более 7 тысяч заявлений на "дальневосточный гектар"

С начала действия в Забайкальском крае программы "Дальневосточный гектар" граждане подали 7685 заявлений на получение бесплатной земли. Из них 3,7 тысячи уже одобрены, сформированы проекты договоров.

Напомним, что гектары в Забайкалье стали выдавать с 1 августа 2019 года после включения региона в состав Дальневосточного федерального округа. До 1 февраля 2020 года получить надел разрешали только местным жителям. Сейчас претендовать на землю могут и другие дальневосточники. Заявления уже поступали из Амурской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия).

После 1 августа текущего года получить гектар по программе в Забайкальском крае смогут все россияне.

Справка "РГ"

Программа "Дальневосточный гектар" реализуется в регионах ДФО по поручению президента РФ Владимира Путина. Чтобы бесплатно получить участок земли, нужно оформить заявку на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение одного года получатель гектара должен определиться с видом его использования, а спустя три года подать декларацию о ходе освоения участка. Через пять лет землю разрешается оформить в собственность или длительную аренду.