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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вертолеты Ка-29 нанесли ракетные удары по побережью Камчатки

Текст: Юлия Гарднер

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ка-29 смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота провели учение, выполнив пуски неуправляемых авиационных ракет по береговым и морским целям.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По легенде, на камчатском полигоне боевой подготовки в районе Халактырского пляжа Авачинской губы были обнаружены десантные средства "противника". Они собирались высадить десант на прибрежную полосу.

- После обнаружения условного противника летчики нанесли удары по мишенным позициям на побережье и в море с использованием 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет и авиационных пушек ГШ-23, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Всего во время учения было проведено 15 пусков авиационных ракет.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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