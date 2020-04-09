Вертолеты Ка-29 нанесли ракетные удары по побережью Камчатки

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ка-29 смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота провели учение, выполнив пуски неуправляемых авиационных ракет по береговым и морским целям.

По легенде, на камчатском полигоне боевой подготовки в районе Халактырского пляжа Авачинской губы были обнаружены десантные средства "противника". Они собирались высадить десант на прибрежную полосу.

- После обнаружения условного противника летчики нанесли удары по мишенным позициям на побережье и в море с использованием 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет и авиационных пушек ГШ-23, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Всего во время учения было проведено 15 пусков авиационных ракет.