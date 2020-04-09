Бизнес отказался от прибыли на время эпидемии коронавируса

Похоже, и для бизнеса наступило время поступков, когда личная прибыль - не главное. Об этом рассказывают корреспонденты "Российской газеты".

Витамины - бесплатно

В ответ на подорожание привозных лимонов и имбиря пензенские местные предприниматели устроили благотворительную ярмарку.

Кстати, на ней они работали с соблюдение мер предосторожности - посетителей по громкоговорителю просят соблюдать безопасное расстояние, а продавцы в масках и перчатках регулярно проводят дезинфекцию.

Покупателей не так много, но те, что есть, удивлены щедростью продавцов. На некоторых лотках даром отдают только что выращенный урожай.

Пензенский тепличный комбинат раздал бесплатно 300 килограммов выращенных в открытом грунте овощей. При этом просили не злоупотреблять и брать столько, сколько можно съесть самому.

"Грибная компания" из Сердобского района привезла первую фуру свежих грибов. Она намерена еженедельно осуществлять поставку около трех тонн шампиньонов для нуждающихся бесплатно. Хотя их продукция в пост и без того востребована. Но на земляках не наживаются.

По данным регионального минсельхоза, в Пензенской области зафиксированы минимальные цены на овощи. В Пензе самая дешевая в Приволжском федеральном округе картошка - 15 рублей за килограмм, белокочанная капуста - 16 рублей, репчатый лук - 24 рубля, морковь - 22 рубля.

Ешьте хлеб - денег не берем

Владелец нескольких тамбовских пекарен Владимир Лещенко вкладывает свежие буханки в продуктовые наборы для пожилых людей. Денег за это не берет - говорит, не то время, чтобы о прибыли думать.

- Сейчас всем тяжело, нам тоже. Выручка упала на 50 процентов, люди не ходят. Но помогать надо. Сегодня уже 34 буханки отдал. Дальше, думаю, будет больше - первый день, пока только налаживаю взаимодействие с волонтерами. Буду так работать, пока сохраняется режим самоизоляции, - рассказал Владимир.

Его примеру последовали и другие тамбовские бизнесмены. Двое приятелей Лещенко: один печет булочки и печенья, второй занимается медом, - подключились к его логистике и добавляют в продовольственные наборы для пенсионеров сладкое. А владелец семейного супермаркета "Батон" Денис Бастрыкин бесплатно доставляет на дом продовольственные заказы. "Цену у нас ниже, чем в сетевых магазинах, поэтому заказывают охотно. Наладил связь с волонтерами: они скидывают заказы, я их формирую и доставляю либо им, либо сразу по адресу", - рассказал Денис.

Завтрак от авиации

Аэропорт Платов начал снабжать бесплатным питанием одиноких пожилых ростовчан, находящихся на карантине.

Как рассказала "РГ" директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Платов Ксения Бурменко, кейтеринговая служба в ежедневном режиме производит рационы питания, включающие завтрак, обед и ужин, для одиноких пенсионеров Ростовской области старше 65 лет. Ведь именно они в условиях домашней изоляции больше других нуждаются в помощи, поскольку не имеет близких родственников, которые могли бы их поддержать.

Инициатор акции - холдинг "Аэропорты Регионов", который, несмотря на тяжелое экономическое положение всей авиационной отрасли и убытки, которые несут сейчас аэропорты, стремится внести вклад в общие усилия по борьбе с COVID-19.

Помощь самой незащищенной группе населения оказывается совместно с волонтерскими организациями и службами социальной защиты, которые определили адреса конкретных нуждающихся и обеспечивают доставку горячих обедов. В Ростове их получают 500 одиноких пенсионеров.

Жертвуют не за счет зарплат

Медоборудование, маски, санитайзеры и много чего еще - в эпоху пандемии коронавируса стали необходимостью в каждом регионе. На какие средства приобретать все это? Крупные компании и небольшие производства стали перечислять пожертвования в специальные фонды.

В Белгородской области на призыв главы региона Евгения Савченко тут же откликнулись крупные агрохолдинги, металлургические компании, средний и малый бизнес. А также рядовые белгородцы стали перечислять в фонд кто сколько может.

Но вслед за этим в соцсетях и мессенджерах стала нарастать волна негатива: не за счет ли зарплат сотрудников ведущие работодатели области жертвуют на покупку тех же аппаратов для искусственной вентиляции легких? Почему бюджетные средства не тратятся на это? В правительстве области на эти вопросы ответили: мол средства меценаты перечисляют добровольно, и точно не из фонда оплаты труда, а с прибыли.

В конце прошлой недели удалось собрать почти 120 миллионов рублей благодаря пожертвованиям. И сумма с каждым днем меняется в большую сторону. Бюджетные деньги тоже выделены.

Куряне открыли счет

В Белгородской мобилизовали средства бюджета, но этого было недостаточно для полномасштабной готовности региона оказанию эффективной и своевременной медицинской помощи в разгар эпидемии. Поэтому принято решение о сборе добровольных пожертвований, объяснили в правительстве Белгородской области.

Но не белгородцы первые открыли сбор. А ближайшие соседи - куряне - начали формировать специальный фонд по инициативе самих бизнесменов. Руководитель одного из предприятий Андрей Канунников внес первое пожертвование в сумме 15 миллионов рублей, его примеру - с разницей в денежном выражении - последовали другие.

Предприниматели просят не афишировать ни суммы, ни само участие, подчеркивая: в такое сложное время как никогда нужны солидарность в борьбе против болезни и взаимовыручка. Некоторые и вовсе напомнили о том, что свое дело открывали не без помощи государственных субсидий и льгот, а медоборудование или средства защиты купят для того, чтобы помочь, в том числе и сотрудникам их предприятий, если те заболеют.

Заграница нам помогла

В Липецкой области - ситуация похожая. С той лишь разницей, что активными меценатами здесь стали зарубежные инвесторы.

- В этот трудный момент мы все столкнулись со сложной ситуацией, которая меняет мир, наши жизни и наш подход к работе, - говорит генеральный директор итальянской компании Валерия Ниболи. - Необходимо объединить наши усилия, чтобы справиться с этой разрушительной коронавирусной инфекцией и вернуться к нормальной жизни.

Предприниматель Франческа Коста напомнил, что именно Россия стала первым государством, направившим самолет с медпомощью в Италию, где эпидемия уносила сотни жизней. "Я считаю своим долгом предпринять максимум усилий для оказания помощи людям, которые столкнулись с COVID-19, - подчеркивает Франческа. - В таких сложных обстоятельствах необходимо думать не только о прибыли предприятий, но и о жизни и здоровье людей.

Магазины открыли вакансии

Калининградские предприниматели помогают не только другим, но и стараются в этот непростой период поддерживать друг друга.

Владельцы помещений предоставляют арендаторам скидки или вовсе позволяют не платить аренду в ближайший месяц (таких прецедентов в последние дни становится все больше и больше).

Игроки туристического рынка вместе разрабатывают комплексные пакеты с открытыми датами. А крупные компании трудоустраивают сотрудников небольших смежных предприятий.

К примеру, один из крупнейших калининградских ритейлеров принял на временную работу около 60 человек, которые раньше трудились в сфере общепита. "Пока кафе и рестораны не могут функционировать, мы открыли дополнительные временные вакансии для сотрудников предприятий-партнеров в наших торговых залах и цехах, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" заместитель генерального директора сети супермаркетов Алексей Елаев. - Затем калининградцы смогут вернуться на предыдущие места работы".

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