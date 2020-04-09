Как весело провести карантин и научиться ничего не трогать руками

Концерт на балконе, цветы к дню рождения - так россияне поддерживают друг друга на самоизоляции. Чтобы время шло быстрее и настроение было хорошее. А еще - учат жить, ни к чему не прикасаясь руками.

Семья Ахмадеевых: Главное – не унывать!

В Сети появился видеоролик с концерта в городе Октябрьском Республики Башкирия. Марат и Роксана Ахмадеевы провели его в халатах на балконе собственной квартиры. Их зрителями стали соседи, с которыми молодая пара заранее согласовала свое выступление.

"Мы всей семьей находимся в самоизоляции с восьмого марта, ушли в него до того, как ввели режим в республике, - рассказали корреспонденту "РГ" Роксана и Марат Ахмадеевы. - Это было наше личное решение: забрали детей из садика и закрылись в своей квартире. Никак не думали, что это продлится так долго. Дома сидеть устали уже. Ведь мы творческие люди, любим движение. Поэтому решили провести такой концерт.

Супруги - организаторы различных мероприятий и певцы. Все оборудование у них хранится дома. Они просто вытащили на балкон колонки и микрофоны и в течение часа исполняли песни на русском, английском и татарском языках. Многие соседи вышли на улицу, при этом соблюдая безопасную дистанцию, дети танцевали и радовались этому небольшому празднику.

"Сейчас многие приуныли от самоизоляции, в интернете все пестрит негативом, но нельзя переставать радоваться жизни. Мы надеемся, что своим выступлением привнесли хоть немного ярких красок в жизнь наших соседей", - считают супруги.

После концерта Марат обнаружил на ручке двери своей квартиры букет цветов, подарок соседей в благодарность на концерт.

Семью артистов уже просят о новом шоу на балконе.

"Мы готовы просидеть в самоизоляции столько, сколько нужно. Ведь самое главное - здоровье. Но впадать в уныние не собираемся. Сейчас записываем шуточную песню и планируем запустить семейный флешмоб", - поделились планам Роксана и Марат.

Кстати, в городе Октябрьском нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Возможно, потому что здесь не только соблюдают режим самоизоляции, но и радуются жизни.

Костя Дебликов: Ко всему можно привыкнуть

Потерявший руки воронежец снялся в ролике о профилактике коронавируса.

Трогательный сюжет о том, что привыкнуть к самоограничениям не так сложно, записали для официального проекта стопкоронавирус.рф. Главным героем "Жить, не касаясь" стал журналист из Воронежа Константин Дебликов, который несколько лет назад потерял кисти рук.

На видео Костя открывает дверь в метро плечом, едет на эскалаторе, не облокачиваясь, протирает антисептиком пальцы на бионическом протезе. Смотрит из окна на вереницы автомобилей и томится ожиданием - судя по контексту, ожиданием дня, когда можно будет, как и прежде, свободно перемещаться по городу и встречаться с близкими.

"Удивительно, как жизнь может измениться в один миг. Еще вчера все было, как обычно. И вдруг мир стал другим - неудобным. Без перил, без лифта. Без приветствий с другом, без объятий. Но, поверьте, можно научиться жить, не касаясь. Чтобы это однажды не коснулось тебя", - говорит Дебликов.

В августе 2014 года он, молодой музыкант, журналист и фаерщик, стал жертвой взрыва. На покупку современных протезов для него объявили сбор в соцсетях. Коллеги - музыканты, артисты - устраивали благотворительные акции и распродажи. Откликнулось множество людей, в том числе из-за рубежа. От мужчины из Санкт-Петербурга пришел перевод на миллион рублей.

В результате Косте установили биоэлектрические руки и приобрели пару резервных тяговых протезов. Дебликов научился управлять новыми пальцами и вернулся к активному образу жизни.

Вадим Нуждин: Дарите неожиданные радости

В Самаре волонтеры акции #МыВместе поздравили пожилую женщину, которой потребовалась помощь в доставке продуктов, с днем рождения. Об этом на своей страничке в Facebook сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фонда в Самарской области, доверенное лицо президента Вадим Нуждин.

"Отрабатывая обращения на "горячую линию", обратили внимание, что у Нины Владимировны день рождения и ей исполняется 73 года, - написал Нуждин. - Решили поздравить ее. И подняли ей настроение, создав атмосферу праздника. Как оказалось вовремя, а то она уже начинала расстраиваться, что в условиях карантина это самый грустный день рождения...".

Вместе с пакетом продуктов волонтеры подарили женщине букет свежих цветов. Вадим Нуждин спел Нине Владимировне поздравительную песню, аккомпанируя себе на баяне. Важно, что женщина была в этот момент в маске, перчатках. И все волонтеры тоже.

"Если есть возможность сделать так, чтобы человек улыбнулся и неожиданно обрадовался - не упускайте такой возможности!", - призывает Вадим Нуждин.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.