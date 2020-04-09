Нижегородка заразилась COVID-19 после визита к косметологу на дом

Жительница Нижегородской области заболела коронавирусом после того, как посетила косметолога, принимающего на дому. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Большая часть тех, с кем пациентка находилась в контакте, также стали носителями коронавируса, - пояснил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. - Подобные визиты - очень большой риск. Сейчас мы должны ограничить этот вид деятельности. В первую очередь следует думать о своем здоровье и здоровье близких. Как только ситуация стабилизируется, и стоматологии, и салоны красоты и предприятия, оказывающие иные подобные услуги будут работать в полном объеме.

Он напомнил также, что сейчас стоматологические клиники в регионе принимают только пациентов с острой болью и другими патологиями, снижающими качество жизни. Несколько частных клиник региона уже получили разрешения на работу, но оказывать помощь они могут только в экстренных случаях.

По данным на 9 апреля в регионе подтверждены еще 7 случаев заражения COVID-19. Общее число верифицированных пациентов составляет 87 человек, 13 выписаны. На наличие коронавируса было протестировано 16783 нижегородца.

- Все случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы у тех, кто давно находился под наблюдением врачей. Пациенты протестированы в разное время, но подтверждение из референс-центров пришли в один день. Мы заранее ожидаем увеличения количества подтвержденных случаев, поскольку сейчас на верификации находятся десятки тестов, - пояснил губернатор Глеб Никитин.