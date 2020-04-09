Пермские ученые создали полимерный гель, помогающий в добыче нефти

Международная исследовательская группа, в составе которой находятся ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработала технологию, с помощью которой можно существенно увеличить добычу нефти.

В ее основе - полимерный гель. Его разработка была обусловлена тем, что на сегодняшний день на многих месторождениях, где давно добывают нефть, скважины обводнены. Так, по данным аудита, в Волго-Уральских нефтегазовых месторождениях доля воды в нефтяных запасах составляет более 50 процентов.

- Наша разработка поможет добывать больше нефти на уже существующих месторождениях. Гель закачивается в скважину, его частицы набухают и проходят в трещины породы. Таким образом гель закупоривает каналы, из которых нефть уже добыта и по которым интенсивно идет вода. В результате потоки перераспределяются, и вода начинает вытеснять нефть из еще невыработанных интервалов, - пояснил декан горно-нефтяного факультета ПНИПУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Галкин.

Новая технология пермских ученых уникальна и пока не имеет аналогов в мире. Она имеет хорошие коммерческие перспективы, так как ориентирована на обширную территорию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.