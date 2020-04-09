Под Самарой четыре человека пострадали на нефтехимическом заводе

Сообщение о пожаре на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании поступило в региональное управление МЧС в 14.40 по московскому времени, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. Известно, что огонь вспыхнул на установке.

По предварительной информации среди пострадавших числятся четверо работников предприятия. На помощь к ним были оперативно вызваны медики.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности - второй. Сейчас на месте работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

Отметим, на предприятии в Новокуйбышевске выпускают сжиженные углеводороды, бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, олефины.