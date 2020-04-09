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09.04.2020 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Самарой четыре человека пострадали на нефтехимическом заводе

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Сообщение о пожаре на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании поступило в региональное управление МЧС в 14.40 по московскому времени, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. Известно, что огонь вспыхнул на установке.

Фото: МЧС по Нижегородской области
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По предварительной информации среди пострадавших числятся четверо работников предприятия. На помощь к ним были оперативно вызваны медики.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности - второй. Сейчас на месте работают сотрудники пожарно-спасательного подразделения.

Отметим, на предприятии в Новокуйбышевске выпускают сжиженные углеводороды, бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, олефины.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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