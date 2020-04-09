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09.04.2020 12:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей

Текст: Гульназ Данилова

На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.

Так, пожилым людям запрещено находиться вне дома с 18 до 10 часов, а детям - с 18 до 13 часов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Связано это с тем, что почти тысяча предприятий республики возобновила деятельность, и после 18 часов работники возвращаются домой. Потоки людей не должны пересекаться.

За нарушение самоизоляции будут штрафовать. По поручению главы республики во всех муниципалитетах создаются бригады с участием работников правоохранительных органов и дружинников для патрулирования улиц, дворовых территорий, общественных пространств.

Также режим самоизоляции распространяется и на приезжающих в республику из Москвы. В аэропорту и железнодорожном вокзале пассажирам будут измерять температуру и брать пробы для теста на коронавирус. После этого они обязаны находиться дома в течение 14 дней. Если при обходах выяснится, что кто-то нарушает эти требования, им грозит серьезный штраф.

По данным на утро 9 апреля в республике COVID-19 выявлен у 22 человек.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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