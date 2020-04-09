В Йошкар-Оле умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом

В Йошкар-Олинской городской больнице скончалась 37-летняя женщина с диагнозом COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе главы Марий Эл.

Как уточняют медики, пациентка страдала множеством хронических заболеваний. Врачи сделали все, что могли, но, спасти женщину не удалось. Это первый зафиксированный случай смерти от коронавируса в республике.

Глава региона Александр Евстифеев выразил соболезнование родным и близком умершей.

"Пациентка заразилась контактным путем. Поэтому ещё раз призываю всех жителей Марий Эл соблюдать строгий режим самоизоляции", - подчеркнул он.

Сейчас в республике зарегистрирован 41 случай заражения COVID-19. Два человека с этим диагнозом были выписаны накануне.