В Нижегородской области при пожаре погибли двое детей

В деревне Соловьиха Нижегородской области при пожаре в доме погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Жилой дом в деревне Соловьиха загорелся ночью 9 апреля 2020 года. В результате пожара погибли семилетняя девочка и двухлетний мальчик. Пятеро человек доставлены в больницу: младенец, четырехлетняя девочка, мужчина и две женщины. Младенца доставили в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают следователи, проводятся экспертизы и допросы свидетелей.