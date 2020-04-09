В Нижегородской области произошел пожар со взрывом газовых баллонов

В Богородском районе сегодня в районе 14 часов произошел пожар в административном здании. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Общая площадь пожара на Дуденевском шоссе в Богородске составила 650 квадратных метров. По последней информации, огонь затронул 500 квадратных метров административного неэксплуатируемого здания и 150 квадратных метров открытой площадки с деревянными поддонами. Сейчас на месте работают пожарные службы.

По оперативным данным МЧС, взорвались два газовых баллона. В общей сложности на площадке их десять. Угрозы распространения огня нет. Эвакуация людей не проводилась, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвуют 20 сотрудников ведомства, привлечены 4 единицы техники.