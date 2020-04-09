В Перми врач инфекционной больницы заразился коронавирусом

У одного из сотрудников инфекционной больницы в Перми был диагностирован коронавирус. Ранее два отделения медицинского учреждения были закрыты на карантин.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минздраве, в настоящее время под наблюдением находятся еще пять врачей инфекционной больницы, у которых подтвердился предварительный тест на COVID-19. Окончательные результаты анализов должны на днях прибыть из московской лаборатории.

Сложная ситуация сложилась и в городе Краснокамске Пермского края, где у одного из пациентов городской больницы был предварительно диагностирован коронавирус. Сейчас в медицинском учреждении полностью прекращены прием и выписка пациентов из отделения, в котором он находился.

Помимо этого, проведено обследование на наличие коронавирусной инфекции всех сотрудников больницы и тех пациентов, которые в течение последних двух недель были выписаны из отделения.