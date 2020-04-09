В Самаре минэкономразвития вышло на видеосвзязь с деловым сообществом

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел видео-конференц-связь с представителями регионального бизнеса. Около 200 предпринимателей подключились к конференции, чтобы услышать о тех мерах поддержки, которые существуют на уровне региона и федерального центра, а также задать министру свои вопросы и поделиться предложениями.

- Мы знаем как важно сегодня предпринимателям слышать информацию из первых уст от официальных лиц правительства региона, руководителей банков, коллег из налоговых органов. Мы понимаем, что нужно давать пояснения, отвечать на конкретные вопросы, чтобы у всех была возможность воспользоваться теми инструментами поддержки, которые на сегодняшний день существуют. Вчера по поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы провели онлайн конференцию с руководителями общественных региональных бизнес-организаций, сегодня мы получили обратную связь непосредственно от участников субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметил министр.

Деловое сообщество интересовали как производственные вопросы, связанные с логистикой экспорта и сбоем цепочек поставок сырья и оборудования, так и вопросы взаимодействия с исследовательскими институтами, меры защиты персонала и сохранения его численности, возможности возобновления работы и много другое.

Министр сообщил, что в текущей ситуации решения в Правительстве принимаются очень быстро и вопрос стабилизации экономики региона - несомненный приоритет в работе федеральных, региональных и муниципальных властей.

- Вчера президент озвучил новые меры поддержки на федеральном уровне, было дано поручение Правительству России в пятиднеынй срок разработать новые инструменты помощи бизнесу, - добавил Богданов. - Соответственно, вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о мерах поддержки, и уже сегодня мы работаем над новым документом, который послужит дополнительным инструментом помощи предпринимателям.

Всем участникам ВКС разослали презентацию с самыми актуальными мерами поддержки бизнеса на сегодня. Также в ближайшее время презентация, как и запись конференции, появится на едином бизнес-портале региона www.mybiz63.ru.

Также для получения информации по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений можно заполнить заявку на портале Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, которое работает с инвесторами в режиме "одного окна".