В Самаре минэкономразвития вышло на видеосвзязь с деловым сообществом

Новости

Мишустин рассказал, кого из россиян вернут из-за границы первыми 20:10
МИД РФ: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушениями 20:05
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США 20:02
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти 19:55
На Ямале скончался 47-летний пациент с коронавирусом 19:54
Чемпионат Европы по баскетболу перенесли с 2021 на 2022 год 19:52
Вышел трейлер второго сезона сериала "Жизнь после смерти" 19:44
Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса 19:14
У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус 19:13
Сердце животных после инфаркта восстановили с помощью заплатки 19:03
Губернатор Подмосковья усилил меры по борьбе с коронавирусом 18:49
iPhone научили распознавать владельца в маске 18:49
Оренбуржцев обязали сообщать о гостях из других регионов 18:46
Первый советский ручной пулемет МТ показали на видео 18:44
Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение 18:37
ФАС проверит информацию о росте цен на продукты 18:35
Стало известно о состоянии пострадавших при ЧП на химзаводе под Самарой 18:35
Кабмин выделил средства на стимулирование специалистов, борющихся с COVID-19 18:24
В Татарстане старшеклассникам из многодетных семей раздадут планшеты 18:24
На Кубани обнаружили виновников крупных лесных пожаров 18:16
Джордж Клуни выделил более 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом 18:13
Путин призвал обеспечить безопасность России в условиях пандемии коронавируса 18:12
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей 17:57
В Бразилии найден "царь Земли" раннего триаса 17:42
Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 19:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре минэкономразвития вышло на видеосвзязь с деловым сообществом

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел видео-конференц-связь с представителями регионального бизнеса. Около 200 предпринимателей подключились к конференции, чтобы услышать о тех мерах поддержки, которые существуют на уровне региона и федерального центра, а также задать министру свои вопросы и поделиться предложениями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы знаем как важно сегодня предпринимателям слышать информацию из первых уст от официальных лиц правительства региона, руководителей банков, коллег из налоговых органов. Мы понимаем, что нужно давать пояснения, отвечать на конкретные вопросы, чтобы у всех была возможность воспользоваться теми инструментами поддержки, которые на сегодняшний день существуют. Вчера по поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы провели онлайн конференцию с руководителями общественных региональных бизнес-организаций, сегодня мы получили обратную связь непосредственно от участников субъектов малого и среднего предпринимательства, - отметил министр.

Фото: iStock
В Самарской области приняли комплекс первоочередных мер поддержки бизнеса

Деловое сообщество интересовали как производственные вопросы, связанные с логистикой экспорта и сбоем цепочек поставок сырья и оборудования, так и вопросы взаимодействия с исследовательскими институтами, меры защиты персонала и сохранения его численности, возможности возобновления работы и много другое.

Министр сообщил, что в текущей ситуации решения в Правительстве принимаются очень быстро и вопрос стабилизации экономики региона - несомненный приоритет в работе федеральных, региональных и муниципальных властей.

- Вчера президент озвучил новые меры поддержки на федеральном уровне, было дано поручение Правительству России в пятиднеынй срок разработать новые инструменты помощи бизнесу, - добавил Богданов. - Соответственно, вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о мерах поддержки, и уже сегодня мы работаем над новым документом, который послужит дополнительным инструментом помощи предпринимателям.

Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самарской области власти спросили у бизнеса о мерах необходимой помощи

Всем участникам ВКС разослали презентацию с самыми актуальными мерами поддержки бизнеса на сегодня. Также в ближайшее время презентация, как и запись конференции, появится на едином бизнес-портале региона www.mybiz63.ru.

Также для получения информации по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений можно заполнить заявку на портале Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, которое работает с инвесторами в режиме "одного окна".

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Собянин: Просто посещать кладбища пока будет нельзя
Московские суды оштрафовали 9 нарушителей режима самоизоляции
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле