В Саратове СК проверит фейк о массовых заражениях медработников

В Саратове правоохранители проводят проверку в связи с сообщением в одном из Telegram-каналов о якобы заболевших коронавирусной инфекцией 44 медицинских работниках.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, доследственная проверка проводится по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. В частности, следователи устанавливают лицо, разместившее данное сообщение.

К настоящему времени, по официальным данным, в регионе подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом. Два человека выздоровели, еще два пациента скончались, как считают врачи, из-за других заболеваний, не связанных с коронавирусом.