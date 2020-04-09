В Татарстане старшеклассникам из многодетных семей раздадут планшеты

В Татарстане учащиеся 9 и 11 классов из многодетных нуждающихся семей получат планшеты. Они облегчат им дистанционное обучение.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов принял решение выдать планшеты ученикам выпускных классов после того как побывал на онлайн-уроке и пообщался с учителями и детьми.

Как выяснилось, не у всех ребят есть технические возможности получать дистанционное образование. А в период самоизоляции без этого никак. К тому же на носу ЕГЭ и ОГЭ.

Для таких старшеклассников и приобрели 2000 планшетов последней модели с встроенной камерой и большим объемом оперативной памяти. Выдавать их начнут в общеобразовательных учреждениях в ближайшее время.

Как уточнила Лилия Галимова, это не подарок. Гаджетами школьники могут пользоваться в течение учебного года, а потом сдают. Здесь действует тот же принцип, что и с библиотечными учебниками.

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