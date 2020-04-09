Белорусские лифты доставлены в Норильск по Северному морскому пути

Северный морской путь сократил путь для продукции из Беларуси в самый удаленный город Красноярского края - Норильск. Преодолев несколько тысяч километров, которые разделяют на карте две точки Союзного государства, в один из самых молодых городов России доставлено 254 лифта для многоквартирных домов Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Об этом сообщает 9 апреля дипмиссия РБ в российской столице.

"Поставка продукции могилевского лифтмаша, которая осуществлялась морским путем в самые труднодоступные регионы, стала уже не первой для белорусского предприятия", - подтвердили в посольстве.

Как правило, оборудование и товары переваливают в грузовых портах Архангельска или Мурманска с последующей их перевозкой в порт Норильска по Северному морскому пути.