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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Клинические испытания

Текст: Геннадий Рот (заслуженный врач России)
Российская газета - Экономика Сибири № 77(8131)
Правительство РФ оперативно отреагировало на ситуацию с распространением коронавируса, определив наиболее пострадавшие отрасли экономики и введя меры господдержки для предприятий этих отраслей. Однако насколько сбалансированы эти меры?

Сферы, которые претендуют на помощь от государства в связи с коронавирусом, известны: это туристический и гостиничный бизнес, досуговые, образовательные и культурные организации, спорт и развлечения, транспорт (прежде всего авиаперевозки), общепит, а также бытовые услуги. Представителям этих отраслей будут предоставлять кредитные и налоговые каникулы, освобождать их от проверок, предоставлять отсрочки по страховым и аренд-ным платежам.

Фото: Татьяна Кравченко
Как в Сибири помогают предприятиям в условиях пандемии

Но только ли они пострадали в нынешней ситуации? Не нужно ли взглянуть на происходящее шире? Введение ограничений на передвижения через границу, нарушение производственных цепочек, задержки поставок и оплат товаров, снижение курса национальной валюты, запретительные акты органов государственной власти, введение обязательной самоизоляции для граждан - это привело к тому, что ведение предпринимательской деятельности в настоящий момент представляется затруднительным для всех ее участников.

Во многих регионах России субъекты малого и среднего предпринимательства уже обратились в органы власти с просьбами о помощи - не попав под защиту государства, они заявляют о собственном бедственном положении. Они

(на мой взгляд, совершенно оправданно) говорят о небывалом скачке безработицы, который угрожает регионам в ближайшее время, и череде банк-ротств.

При этом очевиден некоторый перекос: государство поддерживает компании, работающие в таких сферах, которые нельзя назвать социально значимыми. Например, в список системообразующих предприятий, за благополучием которых будут следить, попали одна из букмекерских контор, пивоваренный завод, крупные сети, торгующие косметикой, и так далее. При этом частным медицинским организациям, которые могли бы сегодня оказаться государству крайне полезными, спасая население, предоставлено одно право - выживать самим.

Я говорю, конечно, не о клиниках-гигантах, а о субъектах малого предпринимательства, которые оказывали медуслуги населению по приемлемым ценам, а сейчас будут вынуждены исчезнуть.

Мне известно, что поток клиентов в них упал к концу марта 2020 года на порядок. И это угрожает им банкротством, если ситуация не нормализуется в ближайшее время, что пока представляется маловероятным. Банкротство означает и потерю рабочих мест - в масштабах Сибири речь идет о тысячах людей, в том числе высококвалифицированных специалистах, которые останутся без работы и будут нуждаться в поддержке государства. Не проще ли поддержать эти предприятия?

Я надеюсь, что регионы смогут донести свою позицию до федерального центра, и "воронка" мер поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса будет расширена. Если образование, досуг и спорт получили защиту, то как можно не включить в этот список и медицину - тем более в период пандемии, когда однозначным приоритетом является именно здоровье населения?

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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