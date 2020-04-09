Из-за "черных лесорубов" иркутский поселок остался без электричества

"Черный лесорубы" оставили без света поселок Зулумай в Иркутской области. Двое суток электричества не было в 150 домах, где проживает 223 человека, в школе, ФАПе, пожарной части.

Виновников аварии определили сотрудники аварийной бригады ОГУЭП "Облкоммунэнерго". Как пояснили в пресс-службе предприятия, в поисках обрыва бригада примерно в десяти километрах от поселка наткнулась на порубку в охранной зоне ЛЭП, где заготавливать древесину вообще нельзя. Одно из деревьев, падая, оборвало провод. Разумеется, сами злоумышленники к тому времени скрылись.

Аварию устранили. Сейчас электричество подается в Зулумай в штатном порядке.

Тем временем энергетики направили в полицию заявление на установление личностей злоумышленников и привлечение их к ответственности.