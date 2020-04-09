В сибирских регионах постепенно снимают временные ограничения для промышленности и некоторых других видов экономической деятельности. Какая поддержка сегодня необходима отраслям, и на что они уже могут рассчитывать, выясняли корреспонденты "РГ".

Вернулись к станкам

В Алтайском крае 6 апреля сняли ограничения для более сорока видов деятельности. Работать с соблюдением строгих санитарных правил разрешили большинству промышленных предприятий региона, строительной и дорожно-строительной отраслей, энергетикам. При этом же условии можно продавать товары и услуги, связанные с сельским хозяйством, автотранспортом, сертификацией, оценкой и выдачей кредитов предприятиям и предпринимателям.

Алтайский край принято считать аграрным регионом, но основу его экономики составляет промышленность - это свыше 20, а с учетом энергетики и строительства - 29 процентов ВРП (на сельское и лесное хозяйство приходится 13,6 процента). По данным регионального минпромэнерго, на промышленных предприятиях сегодня трудится почти 52,2 тысячи человек, ежемесячно они перечисляют в бюджет около 1,1 миллиарда рублей - около 15 процентов всех налоговых поступлений в крае. Поэтому остановка большинства производств на длительный срок не лучшим образом отразилась бы на социально-экономической ситуации в регионе.

- На прошлой неделе в связи с режимом самоизоляции большая часть предприятий не работала, 64 процента сотрудников находились дома, еще 1,6 процента трудились удаленно, - сообщил корреспонденту "РГ" министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. - При этом наращивают производство предприятия легкой промышленности, перешедшие на пошив защитных масок, и химической отрасли, наладившие выпуск дезинфицирующих и санитарно-гигиенических средств. Частично работали на прошлой неделе предприятия непрерывного цикла - "Алтай-Кокс", "Кучуксульфат", Бийский олеумный завод, "Сибирь-Полиметаллы", "Нортек", а также производители сельхозтехники и комплектующих, поскольку близится посевная. Полностью прекратили работу предприятия оборонно-промышленного комплекса, что связано с остановкой головных производств, выступающих заказчиками нашей продукции.

За неделю простоя промышленники поняли, что теряют наработанные годами кооперационные связи и рынки сбыта. Нет выпуска и сбыта продукции - из каких средств платить зарплату сотрудникам? Дальнейший простой грозил привести к полному закрытию производств. Поэтому 3 апреля руководители семнадцати промышленных предприятий направили письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой возобновить их деятельность, иначе "экономике региона будет нанесен сокрушительный удар".

"Малый бизнес более мобилен и может быстро перестроиться, восстановиться даже после долгого простоя, а вот промышленные предприятия встроены в сложные производственные цепочки, и если из них выпадают, то встроиться потом очень сложно, а порой и невозможно. Поэтому останавливать производство на длительный период нам нельзя", - пояснил один из авторов этого обращения Константин Денисенко, возглавляющий компанию "Зиас-машинери".

"Мы все заинтересованы в том, чтобы бизнес не обрушился, не провалился серьезно. Ведь эти люди, компании и организации кормят весь край и всю страну. Наша задача - их поддержать", - согласился с промышленниками Виктор Томенко. И 6 апреля расширил список видов деятельности, которую предприятия и предприниматели могут возобновить при условии соблюдения санитарных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Деньги на зарплату

Так что в минувший вторник большинство промышленных предприятий вновь запустило свои производства. "Сегодня работают практически все, - подтвердил корреспонденту "РГ" руководитель Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков. - Но в условиях экономического спада нашей промышленности требуется особая поддержка. Мы считаем, что нужно принять ряд мер на региональном уровне, не дожидаясь федеральной господдержки".

В частности, Союз промышленников предлагает на ближайшие полгода освободить предприятия от уплаты краевых налогов, полностью компенсировать процентные ставки по инвестиционным кредитам, предоставить отсрочку по уплате основного долга по кредитам, полученным в региональном фонде развития и предусмотреть компенсацию части заработной платы временно высвобожденным работникам. По словам Виктора Мещерякова, были также предложения по снижению финансовой нагрузки, связанной с выплатой зарплаты, но поскольку предприятия возобновили работу, они утратили актуальность.

Однако Константин Денисенко полагает, что помощь в части оплаты труда работников сейчас как нельзя кстати. "На мой взгляд, самой действенной поддержкой был бы возврат час-ти НДФЛ, который предприятия уплатили в прошлом году за своих работников. С обязательным условием направить эти средства на оплату труда. Если не для всех предприятий, то хотя бы для приоритетных отраслей. Это была бы реальная помощь тем, кто работает "в белую" и платит нормальные зарплаты", - уверен он.

- Предложения о поддержке бизнеса, поступившие от Союза промышленников и других предпринимательских сообществ, сейчас изучают в правительстве региона, - прокомментировал ситуацию министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка. - Конечно, со снятием ограничений на работу большинства предприятий острота этих обращений несколько спала, но все же дополнительные меры поддержки необходимы. В частности, мы считаем возможным субсидирование процентов по кредитам на выплату заработной платы и инвестиционную деятельность. Нужно рассмотреть и возможность отсрочки оплаты основного долга по кредитам, полученным в Фонде развития Алтайского края с последующей реструктуризацией задолженности. И, конечно, предприятия и организации, где есть реальная угроза увольнения работников, должны максимально использовать дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда, которые сейчас разрабатывают в минтруде России.

Попасть в реестр

В понедельник вновь открыли свои проходные системообразующие предприятия Омской области. В региональном списке - 123 таких организации, муниципальный включает более 3 500 юрлиц и ИП, представляющих двенадцать направлений деятельности. Одно из главных условий возобновления работы - обеспечить гарантированные меры безопасности. Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном управлении Роспотребнадзора, речь идет об установке санпропускников, систематической дезинфекции рабочих мест и всех входных групп, наличии средств индивидуальной защиты, ежедневной термометрии сотрудников и выполнении ряда других требований.

Власти временно запретили взвешивать въезжающие в Омск большегрузы. Это поможет бесперебойно снабжать горожан продуктами и лекарствами, а также снизит финансовую нагрузку на перевозчиков.

Для поддержки предпринимателей в регионе создан оперативный штаб. В едином центре "Мой бизнес" включили горячую линию.

- За первые два дня ее работы поступило 360 обращений, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Омского регио-нального фонда поддержки и развития предпринимательства Ирина Акишева. - Самые актуальные вопросы - где оформить справки для передвижения по городу в период само-изоляции, кто может их получить, будет ли отсрочка по кредитам, как заплатить аренду в условиях простоя и отсутствия прибыли, будут ли послабления по налогам, какие меры поддержки бизнеса утвердили на федеральном уровне.

Один из главных вопросов, который задают предприниматели - как попасть в реестр предприятий, которым разрешено возобновить работу. В департаменте городской экономической политики администрации Омска пояснили, что решения принимаются индивидуально, список обновляется ежедневно.

Вместе с тем будет усилен контроль. Предприятия, работающие без разрешения, ждут серьезный штраф или даже закрытие.

- В случае выявления на предприятии зараженных COVID-19 убытки значительно превысят те, что могли бы быть от простоя, - предупредила бизнесменов мэр Омска Оксана Фадина.

Режим полной самоизоляции продлится на территории региона до 12 апреля включительно.

Между тем

По данным управления по труду и занятости Алтайского края на 2 апреля, в регионе 1,2 тысячи сотрудников предприятий и организаций работают в режиме неполной занятости, а в апреле-июне ожидается высвобождение 2,6 тысячи человек.