Красноярец завез в Туву коронавирусную инфекцию

Коронавирусная инфекция подтверждена у первых восьми жителей Республики Тыва. Все они заразились от одного человека - гостя из Красноярского края. Об этом заявил глава Тывы Шолбан Кара-оол в своем обращении к тувинцам. Текст обращения опубликован на официальном сайте правительства республики.

Как отмечается в сообщении, красноярский гость в конце марта вернулся из Москвы в Красноярск, а оттуда поехал в село Ырбан Тоджинского кожууна Тывы. В результате расследования, эпидемиологи определили первый круг контактов мужчины - 67 человек. У восьми из них подтвердились первичные анализы на коронавирус. Это семья, в которой гостил приезжий, - четверо взрослых и четверо детей от 8 месяцев до 12 лет. Ни у кого из них пока не проявилось клинических признаков коронавируса, все они остаются в селе под наблюдением.

Во второй круг контактов красноярца попали 300 человек, у всех взяты пробы. Результаты будут известны позже. Выявление контактных лиц продолжается.

Тем временем власти ввели карантин на территории всего Тоджинского кожууна. Перекрыты все дороги к району и дороги между поселениями. Запрещен въезд и выезд для всех граждан. Для всех жителей вводится полный домашний карантин. Предприятия и учреждения закрываются по предписанию главного санитарного врача, за исключением тех, что обеспечивает жизнедеятельность, продуктовых магазинов и аптек.

Как заявил Шолбан Кара-оол, в районе продолжают работать врачи и медсестры республиканских медицинских учреждений во главе с главным инфекционистом минздрава Тывы. В Тоора-хемской районной больнице подготовили 30 инфекционных коек. При ухудшении состояния пациентов утвержден маршрут госпитализации в республиканский центр.