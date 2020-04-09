В Алтайском крае, несмотря на беспрецедентное количество снега, выпавшего минувшей зимой, паводковая ситуация пока развивается по благоприятному сценарию. Но резкое потепление может привести к подтоплению более пятидесяти населенных пунктов. Как в условиях режима самоизоляции будут эвакуировать людей с затопленных территорий? Не станут ли пункты временного размещения источниками массового заражения людей коронавирусной инфекцией?

Алтайский край продолжает активно готовиться к половодью. В конце марта в регион доставили двадцать комплектов водоналивных дамб МЧС России, что позволит развернуть переносные защитные сооружения протяженностью в два километра. Как рассказал начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров, наливные дамбы в сопровождении аэромобильной группы и дополнительных сил спасателей из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда переброшены в Бийский и Шипуновские районы к населенным пунктам, находящимся в зоне риска.

В Алтайском крае пока нет опыта использования наливных дамб - их применяют впервые. В этом паводковом сезоне в регионе планируют наработать определенный опыт, и тогда станет ясно, сколько всего их необходимо. По словам Александра Макарова, один километр наливной дамбы заполняют водой за тридцать минут. Они мобильны, и, учитывая, что паводок разных районах края начинается не одновременно, дамбы можно быстро перемещать и развертывать. Не исключено, что уже в этом году после применения в Бийском и Шипуновском районах защитные сооружения перебросят на другие территории.

Нынешней весной в крае ожидали сложного прохождения паводка из-за больших снегозапасов, которые в некоторых районах в два-три раза превышали среднемноголетние показатели. Однако из-за того, что в конце марта - начале апреля в регионе держались минусовые ночные температуры, синоптики изменили прогноз на более благоприятный.

Из 202 населенных пунктов, которые в Алтайском крае находятся в зонах подтопления, в первую волну могут попасть 50-55. Благодаря перепаду ночных и дневных температур двадцать процентов территории края уже освободилось от снега. Однако в бассейнах рек Алей и Бия уровень снегозапасов по-прежнему превышает норму в полтора-два раза. Из-за наступившего потепления приток в реки увеличится. По прогнозу, в этом году лед на реках вскроется на три-пять дней раньше обычного срока. Точную дату начала первой волны назвать сложно, поскольку на развитие паводковой ситуации влияет много факторов. Но к пропуску талых вод в регионе готовы.

В Алтайском крае подготовили 232 пункта временного размещения (ПВР) для эвакуации людей из зон подтопления, они могут принять до сорока тысяч человек. Но как соблюдать в таких местах массового скопления людей меры предосторожности в связи с угрозой коронавируса? В правительстве Алтайского края корреспондента "РГ" заверили, что ПВР будут обязательно обрабатывать антисептиками, а медики - контролировать состояние здоровья людей. В случае появления симптомов заражения эвакуированных направят в специализированные больницы. А тех, кто находится в самоизоляции, при угрозе подтопления перевезут в места временного размещения с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Кстати, с 1 января 2020 года компенсации ущерба от паводка выплачиваются только за имущество, расположенное по месту регистрации пострадавших.

Прямая речь

Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства Алтайского края:

- Прибывшие к нам беспилотники уже обследовали территории возможного подтопления, и на основе этого мониторинга мы определили наиболее опасные места и направили туда наливные дамбы и дополнительные силы спасателей. По предварительным оценкам, в Бийском районе использование наливных дамб снизит риск подтопления населенных пунктов на 25-50 процентов, а в Шипуновском - до 75 процентов. Это позволит нам значительно сократить ущерб, который почти ежегодно наносит паводок.