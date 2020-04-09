Руководителем службы здоровья Омской области назначена доктор медицинских наук, профессор Ирина Солдатова.

Ирина Геннадьевна хорошо известна не только как отличный врач-педиатр. Она работала в детской городской клинической больнице N 13 им. Н.Ф. Филатова, была заместителем главврача. Занимала должность главного неонатолога Москвы, работала заместителем министра здравоохранения Московской области...

Не однажды в самых сложных ситуациях со здоровьем детей наших читателей приходилось обращаться именно к ней.

И всегда мы находили и чуткое отношение, и индивидуальный подход, высокий профессионализм. Но, конечно, главное - точный диагноз и самое эффективное лечение.

Что скрывать, нам жаль, что если вдруг что-то случится, теперь не сможем снять трубку и сказать: "Ирина Геннадьевна, помогите!"

- Сможете! - опровергает Ирина Солдатова. - Телемедицина открыла немало возможностей оказывать медицинскую помощь дистанционно. Организовать консультации с лучшими профессорами страны. Так что я как доктор всегда на связи!

- Как вы решились в такой сложный "вирусный момент" принять предложение губернатора Омской области?

- Было не просто. Ответственность осознаю более чем. Стараюсь. И сейчас, конечно, самое главное - борьба с коронавирусной инфекцией. Не допустить распространения. В этом участвуют все медики, МВД, службы транспорта, связи. Очень важно повысить ответственность населения. Совместными усилиями мы справимся!

- Какой у вас график работы?

- Я же неонатолог. А детские врачи, наверное, более других привыкли работать в любое время дня и ночи. Мне не привыкать.

- Красивая, молодая... Как поддерживаете прекрасную физическую форму?

- Да, сейчас нет возможности ходить на фитнес, в салоны. Но все можно организовать. Достаточно коврика, и обязательна зарядка.