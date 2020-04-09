Новосибирца оштрафовали за прогулку в Центральном парке

По решению Центрального районного суда Новосибирска местный житель оштрафован за прогулку в нарушение режима самоизоляции. Как уточнили в пресс-службе Управления судебного департамента по Новосибирской области, мужчина должен заплатить штраф в одну тысячу рублей.

Мирно прогуливавшегося новосибирца полицейские встретили в Центральном парке. Это примерно в двух остановках от места проживания - введенный в городе режим самоизоляции запрещает удаляться на такое расстояние от дома.

Мужчину привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ - за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. В судебном заседании мужчина полностью признал вину.

Тем временем в пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что полицейские, совместно с представителями других ведомств ежедневно контролируют соблюдение горожанами введенного на территории Новосибирска режима. В отношении нарушителей составляются административные протоколы, которые предусматривают штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.