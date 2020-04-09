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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вступились за поставщиков

Новосибирские депутаты предложили изменить федеральный закон о банкротстве
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 77(8131)
Новосибирские депутаты предложили внести изменения в федеральный закон N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 года. На взгляд парламентариев, это поможет защитить поставщиков товаров в случае банкротства ретейлеров.

О том, чем вызвана инициатива, рассказала на сессии регионального Законодательного собрания заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко. Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает дело о банкротстве торговой компании "Холидей", которая являлась одним из крупнейших ретейлеров региона.

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В рамках дела конкурсный управляющий (конкурсное производство в отношении ООО "Компания Холидей" введено в феврале прошлого года) оспаривает сделки ретейлера с поставщиками продукции, чтобы пополнить конкурсную массу (имущество и средства "Холидея") для расчета с кредиторами. По решению суда первой инстанции, поставщики обязаны вернуть полученные от ретейлера денежные средства, которые будут потрачены на выплату задолженности компании перед кредиторами, занимающими более высокие мес-та в реестре - в частности, перед банками. Часть дел рассматривается во второй инстанции.

- По сути, заложниками ситуации оказались добросовестные товаропроизводители, сельскохозяйственные и промышленные предприятия, малые и средние предприниматели, фермерские хозяйства, которые получили оплату за товар, поставленный и реализованный еще в 2017-2019 годах, - отметила Ирина Диденко.

Речь идет о почти двухстах предприятиях, в которых трудятся шестнадцать тысяч человек, из Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края и других регионов России.

- Удовлетворение требований управляющего повлечет за собой ухудшение финансового положения предприятий и их работников, в целом негативно скажется на продовольственной безопасности региона. Необходимо изменить федеральное законодательство с тем, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций, когда в рамках банкротства одного юридического лица интересы должника и его отдельных кредиторов дестабилизируют финансовое положение многочисленных добросовестных поставщиков-товаропроизводителей, - подчеркнула Ирина Диденко. - Сегодня формируется практика формального исполнения закона о банкротстве с целью сохранения конкурсной массы. Наряду с закреплением особенностей банкротства для градообразующих предприятий, естественных монополий, банков, застройщиков необходимо также прописать особенности банкротства ретейлеров, связанные в том числе с особым статусом сторон.

В марте этого года прошел ряд судебных заседаний, по итогам которых были вынесены решения не в пользу конкурсного управляющего. По мнению парламентариев, это подтверждает необходимость оперативной корректировки норм федерального законодательства с целью их однозначной трактовки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли обращение о совершенствовании федерального законодательства в сфере несостоятельности (банкротства), адресованное председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. В частности, предложено включить в закон следующие понятия: "торговая сеть (ретейлер)", "обычная хозяйственная деятельность" (для торговых сетей) и критерии отнесения к такой деятельности, "профессиональный кредитор" (кредитные и некредитные финансовые организации, в том числе микрофинансовые, кредитные кооперативы, ломбарды, страховые организации, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам) и "непрофессиональный кредитор" (поставщики - производители товара).

Кроме того, региональные законодатели предлагают выделить требования поставщиков-товаропроизводителей в самостоятельную очередь, имеющую приоритетное право погашения, а также внести основание для суммирования сделок поставщиков-товаропроизводителей как взаимосвязанных, установить критерии для признания сделки торговой сети (ретейлера) с поставщиком-товаропроизводителем недействительной.

Между тем с 30 марта потенциальные покупатели могут подавать заявки на участие в аукционе, на котором будет продаваться основное имущество "Холидея". Объявление об аукционе арбитражный управляющий ООО "Компания Холидей" Трофим Кузнецов опубликовал на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торги назначены на 2 июня 2020 года.

Всего в едином лоте 42 позиции. Это помещения, отдельно стоящие магазины и земельные участки в Новосибирской, Омской и Томской областях и Алтайском крае. Начальная цена установлена в размере 642,3 миллиона рублей. Причем пятую часть этой суммы желающий принять участие в аукционе должен предоставить в качестве задатка.

Стоит отметить, что выставленное на продажу имущество - это только часть активов новосибирской торговой компании. Еще в ноябре 2017 года было объявлено о том, что федеральная сеть "Лента" покупает у сибирского ретейлера 22 супермаркета, расположенных в разных регионах. Вырученные средства пойдут, согласно процедуре банкротства, на расчет с кредиторами.

Прямая речь

Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области:

- Чтобы предвосхитить возможные банкротства других ретейлеров с негативными последствиями для поставщиков, спасти малый и средний бизнес, нужно внести изменения в закон о банкротстве. Мы будем вести работу с другими регионами России, с их региональными парламентами, чтобы они поддержали обращение Законодательного собрания Новосибирской области. Уже получаем поддержку нашей инициативы.

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