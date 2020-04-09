Новосибирский губернатор утвердил антикризисный план

В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий, которые обеспечат поддержку региональной экономики в период ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

Документ подписали глава региона Андрей Травников, руководители областного правительства, профильных министерств. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в работе над антикризисным планом приняли участие представители бизнеса и промышленности региона.

Андрей Травников отметил конструктивную совместную работу. За короткий срок разработан перечень мероприятий, которые помогут поддержать те сферы и отрасли экономики, которые больше всего пострадали в условиях введения ограничений.

По словам губернатора, важный принцип плана - не распылять ресурсы, а целенаправленно помочь в первую очередь тем, кто сегодня оказался в максимально непростых условиях.

- Уверен, наши региональные меры органично дополнят мероприятия по защите экономики, утвержденные на федеральном уровне, - сказал губернатор.

Помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирском сельском районе Александр Жатов, комментируя принятые меры по поддержке бизнеса, высказал уверенность в том, что они принесут свои плоды. "Это правильное и своевременное решение", - отметил Жатов.

- Сейчас главное - соблюсти баланс между ограничительными профилактическими мерами и поддержкой региональной экономики. На большинстве субъектов МСБ недели вынужденного простоя скажутся пагубно. Губернатор эффективно поддерживает экономику, по-другому сейчас нельзя, ситуация требует гибкой настройки, - считает председатель совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска, сопредседатель областного отделения "Опоры России" Наталья Безрученкова.

Как следует из антикризисного плана, правительство региона готово оказать поддержку предприятиям и организациям, которые не станут увольнять людей, несмотря на сложности. Расширены программы Фонда поддержки МСП и Фонда микрофинансирования Новосибирской области. До 1 октября текущего года предусмотрена отсрочка уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы.

Ряд мероприятий затрагивает сферу занятости населения. До конца года оставшиеся без работы новосибирцы могут пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профобразование. Подобная мера поддержки предусмотрена и для женщин с детьми дошкольного возраста, а также для жителей региона в возрасте 50 лет и старше.

Также губернатор Андрей Травников поручил проработать дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей.