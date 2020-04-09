В Михайловский районный суд передано уголовное дело по обвинению трех жителей рабочего поселка Малиновое Озеро в незаконном вылове цист артемии (яиц ракообразных, которые активно используются в качестве живого корма) в особо крупном размере. По мнению районного прокурора Романа Морякова, государству причинен ущерб на сумму более семи миллионов рублей. Обвиняемые вину в совершении преступления признали. В эти дни решается вопрос о возбуждении уголовного дела и в отношении скупщиков этого ценного биоресурса. Незаконную добычу и сделку пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Алтайский край - основной поставщик цист артемии в России, на который приходится не менее 65 процентов общего объема добычи. В прошлом году здесь выловили 823,2 тонны (при квоте 1486,6 тонны). На втором месте - Омская область с 135,7 тонны (квота - 351), на четвертом - Новосибирская с 67,4 тонны (квота - 76,5). Кроме Западной Сибири цисты артемии добывают еще в Курганской (96,2 тонны) и Челябинской (5,9 тонны) областях, а также в Крыму (1,2 тонны). В 2019 году стоимость одного килограмма цист артемии составляла 300-350 рублей в сыром виде и 900-2400 рублей - в сухом.

Взрыв интереса к этому бизнесу произошел в девяностые годы прошлого века. До этого, в советское время, жители сел, прилегающих к соленым озерам, использовали цисты артемии как добавку в корм домашней птице. Законодательством добыча ценного сырья никак не была отрегулирована, расходы требовались минимальные, а доходы получались очень высокие. "Деньги из воздуха" привлекли повышенное внимание криминальных структур. Неплохую прибыль получало и местное население, и перекупщики, с которыми работали селяне. В середине 2010-х цена доходила до дваадцати долларов за кило-грамм цист в сыром виде. Обычный браконьер за утро в состоянии наловить сачком до пятидесяти килограммов. За день набирали по два-три мешка.

В конце концов, государство решило навести порядок в этом бизнесе, связанном с ценным биоресурсом. Уголовная ответственность ужесточилась: цисты артемии внесли в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, экспорт которых находится на особом контроле.

Минприроды Алтайского края стало определять рыболовные участки и выделять квоты на добычу. Сейчас в регионе два крупных предприятия, специализирующихся на работе с цистами артемии. Они самостоятельно занимаются экспортом полученного сырья без глубокой технологической переработки (девяносто процентов уходит в КНР). Как правило, у правоохранителей к этим компаниям, на долю которых приходится семьдесят-восемьдесят процентов всего объема добычи в крае, серьезных вопросов не возникает - их деятельность достаточно прозрачна. Но есть мелкие фирмы, работающие как с официальными добытчиками, так и с браконьерами, промышляющими на небольших бесхозных озерах. До них у регионального минприроды до сих пор не дошли руки. Одна из официальных причин - нет средств на научные исследования по установлению наличия цист артемии (хотя де-факто они есть, а денег нужно немного - около 300 тысяч рублей).

Один из таких бесхозных водоемов - удивительно красивое Малиновое Озеро в Михайловском районе. Прошлой осенью пограничники и сотрудники регионального управления ФСБ задержали там трех местных жителей. За три недели браконьеры наловили более двухсот мешков цист общей массой 10,5 тонны. За каждый мешок они собирались выручить по две тысячи рублей. У скупщиков уже имелись фальшивые документы о том, что цисты якобы выловлены еще в 2016 году в Крыму. Мошенникам оставалось промыть полученный товар, высушить его и спокойно провезти через таможню в Китай или Таиланд.

Таким образом, в Алтайском крае создан важный прецедент - уголовное дело о незаконной добыче биологических ресурсов наконец-то дошло до суда. В правоохранительных органах надеются, что предстоящий процесс даст профилактический эффект и в отношении браконьеров, и в отношении скупщиков.

Кстати, по заключению Алтайского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, конфискованные у браконьеров цисты артемии сохранили свою жизнеспособность. Их вернут в естественную среду обитания в апреле-мае этого года.

Справка РГ

На мировом рынке главными поставщиками цист артемии являются США (четыре-шесть тысяч тонн ежегодно), Китай (полторы-три тысячи), Россия и Казахстан (по одной-две тысячи тонн). Основные потребители - КНР, Эквадор, Вьетнам, Индия, Таиланд, на территории которых выращиваются миллионы тонн креветок, крабов, осетровых, сиговых и других аквакультур. Более девяноста процентов российского экспорта цист приходится на Китай и Таиланд. Внутренний спрос на живые стартовые корма не превышает двух процентов от общего объема производства.