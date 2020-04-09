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Проект: В регионах

Антивирусный формат

В Кузбассе нашли замену ярмаркам и рынкам
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 77(8131)
Альтернативой продовольственным ярмаркам и рынкам в регионе, где действует режим самоизоляции, стала мобильная торговля. В села и деревни области отправилось более 250 автолавок с товарами первой необходимости по социальным ценам.

В "антивирусную" акцию включился и индивидуальный предприниматель из Кемерова Андрей Соболь, у которого свой мясоперерабатывающий цех на базе крестьянско-фермерского хозяйства "Суховское". На выходных автолавки Соболя обслуживали жителей сел Елыкаево и Мазурово. Продавцы планировали работать с 10:00 до 12:00, но пришлось задержаться до 16:00. Покупатели все шли и шли. Люди справедливо решили: чем ехать в город за продуктами, рискуя подхватить инфекцию, лучше уж приобрести все самое необходимое в двух шагах от дома.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Мы привезли большой ассортимент продовольственных товаров - мясо-колбасные и хлебобулочные изделия, молочные продукты, масло, крупы и так далее, - рассказал Андрей корреспонденту "РГ". - Товар закупаем у местных фермеров. Все свежее, а цены - ниже, чем на губернском рынке. Торгуем без всяких накруток. Конечно, люди, которые могут позволить себе заказывать еду дистанционно или отовариваться на неделю вперед в гипермаркетах, к нашим лавкам не подходят. А вот, скажем, пенсионеры нам очень благодарны. В числе постоянных клиентов - и сотрудники службы соцзащиты. Они собирают заказы у своих подопечных - одиноких пожилых людей и инвалидов - и предпочитают покупать продукты у нас. Еще до режима повышенной готовности наши передвижные точки, помимо областного центра, работали в Береговом, Силино и Звездном Кемеровского района. Бывает, звонят из деревни: "Пришлите лавку, а то у нас магазин закрылся". Так что периодически работаем в таких местах. А еще - в городах Березовском и Анжеро-Судженске. И даже до Новокузнецка доезжали. Сейчас вот тоже поступила оттуда заявка.

Областной департамент по развитию потребительского рынка и предпринимательства ведет ежедневный мониторинг работы автолавок. Маршруты мобильных торговых точек, ассортимент и качество товаров корректируют с учетом потребностей жителей, для которых открыли специальную горячую линию.

Кузбасскую инициативу уже оценили на федеральном уровне: Экспертный институт социологических исследований в Москве включил ее в список лучших региональных практик по противодействию коронавирусной инфекции. На ее фоне в соцсетях появилась фейковая новость: вслед за столовыми, кафе, барами, ресторанами, ночными клубами и фудкортами торговых центров в регионе закроются все магазины. Слух опровергла начальник отраслевого департамента Вероника Трихина: "Магазины продолжат работу в обычном режиме. Ограничений на продажу отдельных видов продукции также не будет".

Между тем

В департамент и структуры по защите прав предпринимателей растет поток обращений от субъектов МСП. По словам Вероники Трихиной, больше всего из-за ограничительных мер страдают сферы услуг и общественного питания, туристический и гостиничный бизнес. В регионе разработали план первоочередных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, направленных на сохранение этого сектора экономики. В частности, для тех, кто платит налог по упрощенной системе "доходы минус расходы", ставка снижена с 15 до пяти процентов, для плательщиков налога с общей суммы доходов - с шести до одного процента. А муниципалитетам рекомендовано снизить единый налог на вмененный доход с 15 до 7,5 процента. Кроме того, в Кемеровской области, отправившей в минэкономразвития РФ заявку на расширение программы льготного кредитования предпринимателей на особых условиях, проводят реструктуризацию выданных микрозаймов, а кредитным организациям рекомендовано изменить и дополнить условия возврата сложившейся у клиентов задолженности. Также приняты рекомендации для органов муниципального и регионального контроля по введению моратория на проверки МСП.

Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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