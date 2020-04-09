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Чистая прибыль

Предприятия перенастраивают производство под выпуск востребованных сегодня защитных масок и дезинфицирующих средств
Текст: Юлия Потапова (Кемерово) , Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 77(8131)
Резидент биотехнопарка в наукограде Кольцово Новосибирской области - компания "Фармогель" - начал выпускать антисептический гель для рук. Как сообщил директор компании Алексей Пуртов, производство нового продукта было развернуто за два дня.

В состав антисептика входят глицерин и изоприловый спирт, который широко применяют в медицине в качестве дезинфицирующего средства (60-70-процентным раствором пропитывают тампоны и салфетки, очищают руки), по антисептической активности он не уступает этанолу.

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- Рецептура простая, кое-какое сырье докупили. Мы выпускаем косметику и гигиенические препараты, поэтому производство антисептика для рук не является технологически сложным. В то же время мы видим, что в сложившейся ситуации санитайзеры более необходимы и актуальны, чем парфюмерия. Возможность использовать антисептики не только помогает снизить риск заражения новой инфекцией, но и тревожность, связанную с развитием пандемии, - отметил Алексей Пуртов.

По его словам, компания готова выпускать до пяти тысяч единиц антисептика ежедневно. Производственные мощности, расположенные в новосибирском Академгородке, позволяют нарастить объемы. Заказов, утверждают в компании, много - в основном это российские предприятия и организации.

А компания Svart (экс-резидент Новосибирского бизнес-инкубатора) развернула производство многоразовых масок. Такую маску, скажем, после посещения магазина можно постирать, погладить и вновь использовать.

- Мы начали выпускать гигиенические маски, не медицинские. Но защитную функцию они, несомненно, будут выполнять, - уточнил владелец компании Степан Еремин. - Наладить производство удалось быстро, так как наша компания занимается пошивом спортивной одежды.

Для выпуска масок перенастроили оборудование, материал уже был на складе, оперативно закупили недостающий. Выяснилось, что на рынке есть проблемы с резинкой и тесьмой для завязок.

По словам Степана Еремина, компания готова в сутки выпускать около 2,5 тысячи масок, планируется выйти на четыре тысячи штук в сутки. Несколько тысяч изделий уже отправлено заказчикам из Новосибирска и Москвы.

- Сейчас каждый делает маски из того, что под рукой. И это не всегда качественный, гипоаллергенный материал. Маски, которые непосредственно соприкасаются с лицом, должны быть пошиты из хорошего материала и быть функциональными, - подчеркивает Степан Еремин.

Есть возможность производить маски с различными принтами, но основная задача сейчас - использовать специальные фильтрующие элементы и в целом улучшить защитные свойства.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Воронежские ателье начали шить защитные маски

Ранее, как сообщил областной минпромторг, тканевые маски широкого применения начали выпускать на предприятии "Медсклад" в Бердске.

- Эти маски не медицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, поэтому уже имеют весь функционал медицинских масок. Способны защитить человека от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, - пояснил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Предполагалось продавать две-три тысячи таких масок еженедельно в киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России", где уже в первые дни их буквально смели. Потом минпромторг принял решение перераспределить продукцию бердского предприятия - в первую очередь маски будут использовать на стратегически значимых объектах (например, в аэропорту Толмачево, в наземной службе и летном составе авиакомпании S7, новосибирском метрополитене, городском электротранспорте). Сейчас в министерстве прорабатывают вопрос о снабжении населения масками через сеть "Роспечати" с привлечением других производителей.

Между тем минпромторг России опубликовал инструкцию по пошиву масок для ателье. В качестве материала требуются марля, бязь либо фланель, а также тесьма. В сопроводительном письме отмечается, что допускается сбыт такой продукции по среднерегиональным ценам по всем доступным каналам потребительского рынка. "Для обеспечения гигиеническими масками жителей Новосибирской области ателье по пошиву одежды могут наладить производство тканевых масок по прилагаемой инструкции", - отметили в региональном минпромторге.

В аптеках гигиенические маски можно продавать только после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. На сертификацию медизделия требуется от одного до шести месяцев.

А как у соседей?

В Кузбассе на фоне полного отсутствия в продаже одноразовых медицинских масок производство подобных защитных изделий организовали предприятия легкой промышленности в Тайге, Ленинске-Кузнецком, Юрге, Осинниках и Белове. Маски изготавливают из марли, бязи, трикотажа, нетканого и прочих материалов. Подключились к процессу и фармацевты. Муниципальное аптечное предприятие в Новокузнецке выдает маски партиями по 500 штук, намереваясь увеличить объемы. Начали шить самые востребованные индивидуальные средства защиты и некоторые ателье Кемерова. А в Междуреченске выпуск одноразовых марлевых повязок для медицинских работников освоили костюмеры дворцов культуры, швеи детских садов и детского дома.

Помогает и добровольческое движение. Как сообщает пресс-служба правительства области, актриса народного театра "Тет-а-тет" междуреченского ДК имени Ленина Ева Абдулина собственноручно сшила несколько десятков масок. В общей сложности лечебным учреждениям города было передано 4 000 повязок.

Развивается в регионе и производство дезинфицирующих средств. Химическое и фармацевтическое предприятия областного центра, выпускающие гипохлорит натрия, хлоргексидин, перекись водорода и другие обеззараживающие растворы, включены областным министерством промышленности в специальный перечень производителей и поставщиков.

Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область

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