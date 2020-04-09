В Дагестане женщина с положительным тестом на COVID-19 родила двойню

В роддоме Каспийска беременная родила двойняшек. Вроде рядовое событие, но у госпитализированной с симптомами острой респираторной вирусной инфекции первичный тест на COVID-19 дал положительный результат.

Как сообщили "РГ" в минздраве республики, 29-летней жительнице было сделано кесарево сечение, операция прошла успешно. У нее родились мальчик и девочка.

"Роженица находится в специальном отделении для пациенток с подозрением на коронавирус. Предприняты все меры, чтобы избежать распространения вируса. Установлен полный круг контакт лиц, с кем она общалась", - рассказали в минздраве.

Дети родились здоровыми, но у них взяты анализы на коронавирус. Результаты предварительного теста пока не известны.



Кстати

По состоянию на 9 апреля, в Дагестане 57 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Четверо из них уже выписаны из больницы. Еще 40 человек с первичным положительным тестом ждут ответа из федеральной лаборатории.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.