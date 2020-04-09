В Махачкале больницу переоборудовали под госпиталь для больных COVID-19

Городская клиническая больница №1 Махачкалы перепрофилируется в качестве резервного под инфекционный госпиталь для больных с диагнозом COVID-19. Об этом рассказал "РГ" главный врач Хаджимурад Малаев.

"Экстренных больных уже не принимаем, тех, кто находился на плановом лечении, переводят в другие клиники. На первом этапе, все готово для приема 250 больных коронавирусом. В случае ухудшения ситуации будет готово тысяча коек. Уже подготовлено 210 врачей, 350 медсестер и 220 санитарок", - рассказал главврач.

В минздраве Дагестана пояснили "РГ", что госпиталь будет обеспечен необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Регион получил из федерального центра 402 миллиона рублей на дополнительное оснащение коечного фонда медучреждений, предназначенных для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Планируется приобрести 170 аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, защитные медицинские костюмы, бронхоскопы и другое необходимое оборудование.

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