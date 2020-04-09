В Махачкале больницу переоборудовали под госпиталь для больных COVID-19

Новости

На авианосец "Шарль де Голль" отправили экспертов по борьбе с коронавирусом 11:03
Приходите летом: как работают ЗАГСы регионов УрФО в период пандемии 11:02
Возраст древней керамики узнали по остаткам жира на ней 11:01
В Москве 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса 10:58
В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали 10:56
Фото: 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз 10:51
Курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро - 81 рубля 10:41
Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показали в фанатском трейлере 10:39
World Car of the Year: названы лучшие автомобили в мире 10:32
Корветы-"невидимки" Балтийского флота отразили воздушную атаку 10:32
В Нижегородской области при пожаре погибли двое детей 10:31
Пермские ученые создали полимерный гель, помогающий в добыче нефти 10:30
Роспотребнадзор провел более миллиона тестов на коронавирус 10:25
Новосибирца оштрафовали за прогулку в Центральном парке 10:23
В Мурманске нашли 50-килограммовую авиабомбу времен войны 10:23
Тесты на COVID-19 в Армянской ЦГБ оказались отрицательными 10:22
В Москве от коронавируса вылечились уже 313 человек 10:14
На Украине готовы к прекращению транзита российского газа 10:14
В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии 10:13
В Хабаровске будут судить женщину, ударившую мужа ножом из-за кота 10:11
Путин поздравил евреев с праздником Песах 10:08
Ученый раскритиковал несостоятельную реакцию Евросоюза на COVID-2019 10:08
В Омской области из-за урагана ввели режим чрезвычайной ситуации 10:08
Коронавирус угрожает самому изолированному на планете племени Амазонии 10:07
Мошенники продали томичке торт вместо телефонов 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 09:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Махачкале больницу переоборудовали под госпиталь для больных COVID-19

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Фото: Пресс-служба городской клинической больницы №1 Махачкалы Фото: Пресс-служба городской клинической больницы №1 Махачкалы
Фото: Пресс-служба городской клинической больницы №1 Махачкалы

Городская клиническая больница №1 Махачкалы перепрофилируется в качестве резервного под инфекционный госпиталь для больных с диагнозом COVID-19. Об этом рассказал "РГ" главный врач Хаджимурад Малаев.

Фото: Пресс-служба ЮВО
Как идет строительство госпиталя для больных коронавирусом в Волгограде

"Экстренных больных уже не принимаем, тех, кто находился на плановом лечении, переводят в другие клиники. На первом этапе, все готово для приема 250 больных коронавирусом. В случае ухудшения ситуации будет готово тысяча коек. Уже подготовлено 210 врачей, 350 медсестер и 220 санитарок", - рассказал главврач.

В минздраве Дагестана пояснили "РГ", что госпиталь будет обеспечен необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Регион получил из федерального центра 402 миллиона рублей на дополнительное оснащение коечного фонда медучреждений, предназначенных для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Планируется приобрести 170 аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, защитные медицинские костюмы, бронхоскопы и другое необходимое оборудование.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в доме престарелых в Москве
Число жертв коронавируса в США превысило показатели Испании
Роспотребнадзор провел более миллиона тестов на коронавирус
Названа дата регистрации теста на иммунитет к коронавирусу
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ