В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и племянников

В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей. Он требует выкуп, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Инцидент произошел на улице Ессентукской. Сообщается, что житель другого региона, который, предположительно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, закрылся в квартире со своей сестрой и племянниками.

- Объявил, что те - у него в заложниках. Потребовал большую денежную сумму. Неизвестно, вооружен или нет подозреваемый, - добавил Владимиров.

Сейчас полиция ведет с ним переговоры. На месте работают экстренные службы.