Аэропорт Пулково перестанет быть круглосуточным

Аэропорт Пулково объявил о том, что временно переходит на новый режим работы. С 11 по 30 апреля 2020 года он будет обслуживать рейсы не круглосуточно, а с 8.00 до 23.00.

При этом вход с пассажирский терминал откроют в 05.30, регистрация на утренние рейсы начнется в 06.00. По вечерам с 23.30 до 01.00 терминал будет работать только на выход, выпуская прибывших пассажиров. Встречающие смогут войти внутрь только до 23.30.

Как объяснили в консорциуме "Воздушные Ворота Северной Столицы", который управляет аэропортом Пулково, такие меры связаны с сильным сокращением авиарейсов. Переход на укороченный режим работы позволит оптимизировать ресурсы.

В аэропорту также подчеркивают, что в Пулково приняты все меры для борьбы с распространением COVID-19. Здесь работает оперативный штаб по вопросам коронавирусной инфекции. Все прибывающие самолеты проходят дезинфекцию.

В зонах досмотра и регистрации нанесена разметка для соблюдения дистанции. Во всех помещениях усилен режим уборки, регулярно проводится дезинфекция пассажирских автобусов и трапов. В местах длительного пребывания пассажиров воздух обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов. В туалетах установлены дозаторы с антисептиком. Персонал аэропорта оснащен медицинскими масками, перчатками, антисептическими салфетками и гелями.