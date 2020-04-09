Эрмитаж показал, как живут в самоизоляции музейные коты

В период противоэпидемических мероприятий в самоизоляции находятся не только люди, но и животные. В Эрмитаже показали видео, как устроен быт знаменитых музейных котов в самоизоляции.

Сейчас за котами ухаживают сотрудники службы музейной безопасности. Эти специалисты по-прежнему находятся на своих постах и следят за сохранностью экспонатов музея. И в нагрузку ухаживают за эрмитажными котами, которые живут в подвальных помещениях.

Быт кошачьих в музее налажен. Все животные получают ветеринарную помощь, питаются профессиональными кормами.

Главная проблема - эрмитажные коты пока не могут найти хозяев. Дело в том, что если изначально хвостатые охранники завозились в Зимний дворец специально, чтобы защищать предметы искусства от мышей, то сейчас большого количества котов Эрмитажу и не нужно. Поэтому музей периодически проводит акции по раздаче эрмитажных котов. Отдают только в хорошие руки.

Но сейчас в связи со сложной эпидемической ситуацией такие акции пока не проводятся. Но как только все ограничения будут сняты, в музее обещают, что желающие взять кота, смогут связаться с сотрудниками Эрмитажа и забрать себе кота. Правда, соискателям стоит быть готовым к собеседованию.