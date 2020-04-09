Группа Uma2rman даст благотворительный онлайн-концерт

13 апреля в 19.00 группа Uma2rman в онлайне представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов, сообщает фонд "Росконгресс", организатор концерта.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в Яндекс.Эфире , на телеканале О2ТВ, а также на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайт , YouTube-канал , группа в Facebook .

Сам концерт позиционируется как благотворительный. В частности, во время выступления зрители смогут присоединиться к акции #МыВместе и пожертвовать средства на организацию помощи пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса.

Собранные средства будут направлены на необходимую адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов.