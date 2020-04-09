Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса

Вирус COVID-19 не выживает при низких температурах, зато распространяется при потеплении. Об этом сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто.

По словам эксперта, вирус наиболее активен, когда температура воздуха составляет от 2 до 8 градусов выше нуля.

- Когда у нас была минусовая погода, это было хорошо. Сейчас температура воздуха повышается и наступает благоприятная для вируса погода, - констатирует Шляхто.

В нынешних условиях, по словам эксперта, особенно важно не поддаваться желанию пойти гулять, ведь дополнительные социальные контакты также являются фактором, который влияет на распространение инфекции.

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано 373 случая COVID-19. По словам Евгения Шляхто, количество заболевших растет, но пока не очень высокими темпами. Рост числа положительных случаев эксперт прогнозирует тогда, когда расширятся объемы тестирования.

- Инкубационный период коронавирусной инфекции около двух недель и если мы все меры выдержим, то ситуацию удастся удерживать на стабильном уровне. Это не чума и не холера, это один из вариантов тяжелой инфекции, - отметил Евгений Шляхто.