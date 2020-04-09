Медицинские маски стали индикатором личности

Кажется, такая простая вещь - гигиеническая маска. А сегодня она - не только залог здоровья и даже жизни, но и индикатор личности, человеческих отношений. Кто-то взвинчивает на маски цены до небес. А кто-то шьет их за свои деньги и раздает бесплатно, потому что уверен: сейчас как никогда люди должны помогать друг другу.

Защитили полицейских

В Вологде общественники ОНФ сшили защитные маски для сотрудников ГИБДД. Они уже передали их полицейским.

Придумала это портниха Светлана Красовская. За несколько дней она пошила 150 масок трех видов. Одни подходят мужчинам, другие - женщинам. Но есть и универсальные. Изделия получились удобными, их можно корректировать под каждого сотрудника Госавтоинспекции с помощью резинки.

"Мы видим на улицах города сотрудников ГИБДД, которые несут службу без средств защиты. А они вынуждены останавливать машины с иногородними номерами, общаться с водителями. Поэтому и решили пошить им маски", - рассказала член регионального штаба ОНФ в Вологодской области Людмила Мельникова.

По 300 масок на каждую

Молодые краснодарки бесплатно раздали людям на улице две партии многоразовых масок. 600 штук. А теперь шьют повязки для организаций, которые работают во время карантина по коронавирусу.

Анна Богомолова по профессии технолог пищевого производства. Однако с юности мечтала стать визажистом. Недавно закончила специальные курсы и уже собиралась открыть собственный салон. Увы, все планы смешала эпидемия COVID-19.

Знакомая скинула ей на телефон фотографии авторских масок с внушительным ценником - по 900 рублей за штуку: мол, вот какой на них сейчас спрос! В аптеках-то они исчезли. Тогда у девушки родилась идея помочь людям: пошить дефицитный товар и раздать на улице. Ее подруга по необычной акции - Марина Анисимова работает модельером-конструктором.

"В швейном магазине продавец, услышав, что я хочу взять сразу 45 метров бязи, произнес: "Только не говорите, что на маски!", - вспоминает Аня. - Рассказала о своей идее. И ей даже сделали небольшую скидку. И знаете, уже после первого объявления об акции, на меня обрушились звонки. Даже звонили из Бразилии. Женщина. Ее пожилая мама живет в Краснодаре, но единственная доставшаяся маска сильно сдавливала лицо. Нашли ее и передали новую".

Анне звонили из аптек, охранных агентств, детских оздоровительных центров, больниц и поликлиник. Тогда девушки решили помогать организациям: шить маски по цене себестоимости, только чтобы покрыть расходы на ткань и нитки.

По признанию девушек, своим поступком они хотели привлечь внимание крупных компаний, которые в условиях пандемии спокойно могли бы последовать их примеру. Ведь без взаимовыручки сложно победить пандемию коронавируса, считают они.

Флеш-моб солидарности

В Костроме стартовал благотворительный флеш-моб: жители города бесплатно делятся с соседями самодельными масками, которых не хватает в аптеках.

Вдохновить земляков на доброе дело активные костромичи решили своим примером: в подъездах многоэтажек они начали развешивать пакеты с размещенными в них самодельными хлопковыми масками.

"Дорогие соседи! Если вам нужны маски - не стесняйтесь, берите! Берегите себя и своих близких! Всем здоровья!". Такие объявления развесили участники акции.

Жители города с восторгом встретили предложение: "Молодцы! Сейчас как никогда люди должны помогать друг другу", - поблагодарили они инициаторов акции.

Поставили на конвейер

Многие ярославские швейные предприятия и мастерские перешли на выпуск гигиенических масок.

Одна из таких компаний, например, специализируется на пошиве детской одежды. Но сейчас здесь производят многоразовые маски. Пока в ход идет бязь, но, когда придет материал из Новосибирска, будут шить из ситца. Обе ткани разрешены для изготовления масок.

В департаменте АПК и потребительского рынка Ярославской области рассказали, что работники комплексного центра социального обслуживания населения "Золотая осень" в поселке Красные Ткачи делают марлевые маски для врачей и медперсонала Ярославской ЦРБ. Производством масок занимаются швейные цехи в поселке Лесная поляна, селе Толбухино, поселке Парижская Коммуна в Ярославле. Увеличило обороты специализированное предприятие по выпуску медицинских масок в Гаврилов-Яме.

И этот список, уверены чиновники, будет расширяться. На пошив масок, например, переходят предприятия бытового облуживания.

"Предприниматели, понимая свою социальную ответственность в сложившейся ситуации, готовы распространять маски частично на безвозмездной основе, - говорит директор департамента АПК и потребрынка Евгений Сорокин. - Также они будут поступать в розничную сеть. За неделю компании региона выпустили более 50 тысяч масок".

Что радует, потому что в ярославских аптеках они давно в тотальном дефиците.

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