На форуме в Петербурге обсудят, как помочь бизнесу выжить после карантина

Один из ключевых вопросов, который будут обсуждать на Петербургском юридическом форуме "9,5: законы коронавируса": как помочь бизнесу пережить действие ограничительных мер.

"Одним из самых тяжелых последствий пандемии станет банкротство как бизнеса, так и физических лиц, - рассказывают организаторы форума. - В России введен полугодовой мораторий на данную процедуру, и почти 1,3 миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей оказались в категории попадающих под мораторий".

Ведущие российские и иностранные эксперты в этой сфере проанализируют действенность меры в ходе сессии "Коронавирус и банкротство". Сам форум пройдет с 10 по 12 апреля в онлайн режиме. Цифра "9,5" подчеркивает особый характер нынешнего мероприятия. В этом году должен был состояться десятый по счету Петербургский Международный юридический форум. Увы, пандемия и, как следствие, введенные во всех государствах меры не позволили специалистам собраться вместе в городе на Неве.

На сессии "Налоговые и административные меры по оказанию поддержки бизнесу, ОЭСР-Россия: лучшие практики" российские и зарубежные специалисты обсудят роль международных организаций в систематизации и обеспечении открытого доступа к новой информации, передовые практики налоговой и административной помощи бизнесу. Еще один круглый стол будет посвящен последствиям пандемии для договорных обязательств, применению положений о форс-мажоре и рискам банкротства.

Как напоминает адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло, сегодня для граждан, по сути, максимально ограничены мероприятия и услуги, требующие очного присутствия и непосредственного контакта, что в свою очередь повлекло ограничение, вплоть до полного прекращения, деятельности предпринимателей и организаций, занятых в таких сферах.

"На данный момент для бизнеса и граждан, по нашему мнению, важно решение проблемы конкретности и определенности предъявляемых в карантине требований и юридического оформления локальных документов организации, таким образом регулирующих деятельность бизнеса в условиях карантина, чтобы она не нарушала введенных ограничений", - говорит Алексей Сикайло.

По мнению адвоката Алексея Афонина, одной из контрмер введенным ограничениям стало существенное увеличение (так как и ранее такая форма труда использовалась) удаленной занятости вне офиса - работы на дому или в ином online режиме. "Для оформления такой занятости в ряде случаев требуется использование электронного документооборота, полагаем, это может повлечь более активное использование таких электронных документов в последующем, в случае возникновения спорных ситуаций и попадания дел в суды, - говорит Алексей Афонин. - Деятельность судов также в большей части приостановлена, за исключением неотложных дел - категории, которая сейчас формируется в режиме реального времени. В связи с таким изменением работы судов и режима самоизоляции адвокаты в значительной степени утратили возможность осуществления своей деятельности и получения за нее вознаграждения".

Пандемия значительно повлияла и на акционеров компаний - годовые собрания теперь можно проводить в заочной форме, однако остается множество других обязательных процессов, которые еще предстоит отрегулировать. Это станет темой отдельной сессии в ходе юридического форума. По словам Алексея Афонина, остается открытым вопрос о переводе на онлайн режим корпоративных действий крупных акционерных обществ. "Возможно, в ближайшем будущем услуги по электронному оформлению таких действий возьмут на себя регистраторы, компании занятые в сфере раскрытия информации. В любом случае совершение таких действий потребует от участников электронной авторизации и наличия как минимум усиленной электронной цифровой подписи", - говорит Алексей Афонин.

Досье "РГ"

Петербургский Международный Юридический Форум (ПМЮФ) - уникальное международное событие, объединяющее ведущих специалистов в области права Форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке Президента Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации. За годы своего существования ПМЮФ стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.