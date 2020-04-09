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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Надписи моряков XVI века на камне в Заполярье взяты под госохрану

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Аникеева плита, Екатерининский копец и колокольня Никольской церкви в Заполярье признаны объектами культурного наследия и теперь находятся под государственной охраной. Об этом сообщили в министерстве культуры Мурманской области.
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

Аникеева плита - это настоящий каменный журнал, на котором высекали записи о себе мореплаватели прошлого. Она расположена на острове Большой Аникеев, неподалеку от полуострова Рыбачий. Когда-то здесь стояла русская таможенная застава.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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На плите выбиты названия судов, имена и послания русских, английских, немецких, голландских, датских, шведских, норвежских моряков. Старейшие надписи датированы XVI веком, всего исследователи насчитывают более 150 автографов.

Екатерининский копец - каменный пограничный знак Российской империи на мысе Ворьема вблизи границы с Норвегией. Такие исторические артефакты встречаются достаточно редко.

По мнению исследователей, знак появился после подписания и ратификации Конвенции о государственной границе в Лапландских погостах, заключенной в Петербурге 2-го (по старому стилю 14-го) мая 1826 года. Двухметровый столб сложен из природного камня и скреплен строительной смесью, на его вершине установлена гранитная плита.

На лицевой стороне плиты, обращенной в сторону Норвегии, выгравированы корона и вензель короля Карла XIV Юхана, на обратной стороне плиты выбита надпись "Suomi", предположительно появившаяся после передачи области Петсамо Финляндии в 1920 году. В одном из диалектных значений слово "копец" означает межевой знак, но до сих пор остается загадкой, почему пограничный знак носит название "Екатерининский".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Колокольня Никольской церкви - памятник русского деревянного зодчества XVII века. Этот церковный комплекс больше 300 лет назад построен в селе Ковда на берегу Белого моря, он включает само здание Никольской церкви, колокольню и ограду.

- Постановка под государственную охрану и присвоение категории объекта культурного наследия - долгий и трудоемкий процесс, - отметил министр культуры Мурманской области Евгений Гоман. - Для этого требуются сложные историко-культурные экспертизы и обработка сотен документов. Работа с научно-методическим советом по культурному наследию при Министерстве культуры Российской Федерации велась три года. Историческая значимость этих объектов признана во многом благодаря упорному труду специалистов регионального министерства культуры и Мурманского областного краеведческого музея.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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