Петербуржца оштрафовали на 15 тыс руб за прогулку на детской площадке

Житель Петербурга, который гулял со своим сыном на детской площадке, оштрафован на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе, во дворе дома Лермонтовскому проспекту. 38-летнего мужчину, гулявшего с сыном, заметил на детской площадке участковый, обходивший территорию.

На петербуржца составили протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сейчас в Петербурге детские площадки относятся к объектам, которые нельзя посещать до 30 апреля. Вход на площадки перекрыт. Точно также введен запрет на посещения скверов и парков.