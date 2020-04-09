Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она пригласила домой гостей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга со ссылкой на решение Василеостровского районного суда.

Девушка отдыхала в Норвегии. 3 апреля через пункт пропуска "Борисоглебск" она прибыла в Мурманск и уже оттуда направилась в родной Петербург. В Северной столице девушку встретили санитарные врачи, которые вручили ей постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.

Но уже 6 апреля, когда девушку навестили санитарные врачи, выяснилось, что она пригласила домой гостей. Это также является нарушением самоизоляции.

Ранее в Петербурге суды штрафовали нарушителей самоизоляции на сумму в 500 рублей. Но уже накануне стали применять статью 6.3 КоАП, которая предусматривает штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Ранее на такую же сумму был привлечен к административной ответственности мужчина, который гулял с ребенком на детской площадке.