Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) считает, что сдача Германией за четыре дня города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года стала для страны национальной катастрофой.

Об этом историк Никита Буранов заявил РИА Новости. Четырехдневный штурм столицы Восточной Пруссии, мощной укрепленной цитадели, завершился капитуляцией войск кенигсбергского гарнизона 9 апреля 1945 года. А по итогам войны, по решению Потсдамской конференции 1945 года, Кенисгберг с прилегающим районом был передан Советскому Союзу, и Германия потеряла его навсегда, как и всю Восточную Пруссию. Эти названия вообще исчезли с карт.

- Падение всего за четыре дня неприступного Кенигсберга, города-крепости с богатой историей, колыбели немецкого воинского духа, столицы Тевтонского ордена, откуда немцы начинали захватнические войны, стало настоящим унижением и национальной катастрофой для Германии. Этот разгром для немцев стал предзнаменованием самого крупного поражения в их истории, - сказал Никита Буранов.

- Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг - железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала всего за четверо суток, - подчеркнул историк.

Эксперт РВИО добавил, что потеря Кенигсберга стала серьезным ударом по Германии, немцы потеряли военно-морскую базу Пиллау (современный Балтийск), были разгромлены земландская группировка и основные силы восточно-прусской группировки немцев.

Историк напомнил, что большую часть разрушений в Кенигсберге произвела не Красная армия, которая штурмовала город. "До этого в 1944 году на город были произведены массированные налеты, как на Дрезден, британской авиации. Эти бомбардировки не несли военного смысла, поскольку все форты и укрепления не пострадали. Основные бомбардировочные удары пришлись на деревянные жилые кварталы", - заявил Никита Буранов.