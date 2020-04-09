Пожилые петербуржцы получат продуктовые наборы от проекта #Мывместе

Петербургские пенсионеры, нуждающиеся в помощи, начали получать продуктовые наборы от благотворителей. Объемы большие - ежедневно по городу развозят около трех тысяч наборов.

Все продукты передают для благотворительных целей производители. Формируют наборы и распределяют их сотрудники Фонда продовольствия "Русь". Помогают в развозке добровольцы Центра городских волонтеров и работники соцслужб.

- Первым этапом развозили наборы, состоявшие из каш, соусов, воды. Сейчас сформированы проднаборы второй волны, они полнее: крупы, макароны, консервы (мясные, рыбные, овощные), масло, сахар, мука, - рассказывает Диана Кропотина, руководитель окружного отделения Благотворительного фонда "Фонд продовольствия "Русь" по СЗФО. - Здорово, что в непростые времена угрозы распространения коронавируса люди демонстрируют сплоченность и взаимоподдержку. Социально ответственный бизнес с каждым днем все активнее присоединяется к проекту #Мывместе. Мы особенно радуемся, когда удается включить в наборы что-то выходящее за рамки базовых продуктов. Вот, например, кондитерская фабрика выделила зефир. Получить сладости к чаю - такой приятный сюрприз для тех, кто не может себе этого позволить! А агрохолдинг поставляет свежие овощи. Сбалансированность питания, особенно в условиях самоизоляции, очень важна. Вы не представляете, как люди радуются таким подаркам!

- Мы не можем оставаться в стороне в этот тяжелый период. Сегодня помощь нужна многим, а особенно старшему поколению петербуржцев, нашим бабушкам и дедушкам, - говорит представитель кондитерской фабрики Алена Минченкова. - Зефир, который мы производим по классическим домашним рецептам, поможет скрасить дни, проведенные дома в самоизоляции. С каждой упаковкой нашего зефира передаем слова поддержки и теплоты, потому что #МыВместе! Все будет хорошо!

По словам Дианы Кропотиной сейчас сформировано 30 тысяч продуктовых наборов для одиноких петербуржцев старше 65 лет и многодетных семей с низким уровнем дохода.

Адресная база тех, кому нужна такая помощь, формируется преимущественно из трех источников: информация комитета по соцполитике, звонки в колл-центр проекта #Мывместе, обращения на горячую линию Фонда "Русь".

Координатор Абдул-Мажит: Впечатляет каждая заявка

- Пенсионеров, нуждающихся в дополнительной поддержке, в Петербурге очень много. Значительная часть их крошечных пенсий уходит на оплату коммунальных услуг, на продукты почти ничего не остается. Такие люди рады любой поддержке, хотя идеальным вариантом было бы покупать товары адресно - то, что необходимо конкретному пенсионеру. Многие из них нуждаются в банальной помощи по хозяйству: прибрать, приготовить еду, переставить мебель и так далее. Помимо этого, им необходима психологическая поддержка, даже просто человеческая беседа, - размышляет Абдул-Мажит Мальсагов, координатор волонтеров по Кировскому району Петербурга.

Абдул-Мажит приехал в Петербург из Ингушетии. Здесь он учится на четвертом курсе лечебного факультета Педиатрического медицинского университета. Тема поддержки пожилых людей молодому человеку очень близка. Еще до начала пандемии коронавируса он приступил к реализации собственного проекта помощи одиноким старикам. Понятно, что не принять участие в проекте #Мывместе Мальсагов просто не мог.

Доставшийся ему Кировский район непростой - протяженный, населенный, с большой социальной нагрузкой. Здешние волонтеры ежедневно выполняют по 60-70 заявок - вдвое больше, чем в центральных районах Петербурга.

- Лично меня впечатляет практически каждая заявка. Пенсионеры настолько эмоционально переживают сложившуюся ситуацию! То, как они благодарят нас за помощь, как волнуются, не слишком ли большой список написали и не тяжело ли нам будет донести все необходимое… Многим просто не верится, что на их звонок так быстро откликнулись, - продолжает Абдул-Мажит. - Главная сложность нашей работы, наверное, состоит в том, что нуждающихся пенсионеров много, и всем хочется помочь, а время, к сожалению, не резиновое и нам его, честно говоря, не хватает. Хотя волонтеры у нас идеальные, очень много заявок берут, бывает и по десять сразу. А самое прекрасное - это видеть счастливых бабушек и дедушек, которым ты помог. Пользуясь моментом, хотелось бы поблагодарить всех волонтеров и организаторов проекта #Мывместе за их помощь, терпение и добросовестный труд.

Абдул-Мажит Мальсагов, координатор волонтеров по Кировскому району Петербурга. Фото: Архив Абдул-Мажита Мальсагова

Контакты

Фонд продовольствия "Русь": 8-800-555-24-29.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.