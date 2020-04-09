Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, по версии следствия, из-за халатности чиновник не отправил необходимые документы освободившегося из колонии Романа Пронина для постановки его на административный учет. Это не позволило организовать в отношении него контроль и профилактическую работу.
- Эта преступная халатность привела к тому, что Пронин в мае 2017 года в состоянии опьянения совершил покушение на убийство Натальи Крапивиной и убийство пытавшегося ее защитить сына - несовершеннолетнего Ивана Крапивина, - сказала Петренко.
Драма разыгралась в одной из коммунальных квартир Северодвинска. В тот день Наталья Крапивина и ее сосед Роман Пронин выпивали. Потом поссорились. Женщину бандит изрезал ножом. Защитить мать пытался ее 14-летний сын Иван. Пронин трижды ударил мальчика по голове металлической гантелью. Решив, что Наталья с сыном мертвы, пьяный сосед попытался избавиться от тел. Позвал приятеля. Тот кинулся за полицией. Мать спасли. Ваню из местной больницы отправили в Архангельск, потом в Санкт-Петербург, а потом - в Москву. Лечили полтора года, но не спасли.
Пронин получил 20 лет за убийство несовершеннолетнего и покушение на убийство его матери.
Напомним, что Указом Президента России за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Иван Крапивин посмертно награжден орденом Мужества.