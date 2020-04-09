Ведомство Александра Бастрыкина завершило расследование преступления чиновника ФСИН, по вине которого без надзора остался убийца школьника. Бывшего начальника отдела спецучета ФКУ "Областная больница УФСИН России по Архангельской области" обвинили по уголовной статье 293 - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, по версии следствия, из-за халатности чиновник не отправил необходимые документы освободившегося из колонии Романа Пронина для постановки его на административный учет. Это не позволило организовать в отношении него контроль и профилактическую работу.

- Эта преступная халатность привела к тому, что Пронин в мае 2017 года в состоянии опьянения совершил покушение на убийство Натальи Крапивиной и убийство пытавшегося ее защитить сына - несовершеннолетнего Ивана Крапивина, - сказала Петренко.

Драма разыгралась в одной из коммунальных квартир Северодвинска. В тот день Наталья Крапивина и ее сосед Роман Пронин выпивали. Потом поссорились. Женщину бандит изрезал ножом. Защитить мать пытался ее 14-летний сын Иван. Пронин трижды ударил мальчика по голове металлической гантелью. Решив, что Наталья с сыном мертвы, пьяный сосед попытался избавиться от тел. Позвал приятеля. Тот кинулся за полицией. Мать спасли. Ваню из местной больницы отправили в Архангельск, потом в Санкт-Петербург, а потом - в Москву. Лечили полтора года, но не спасли.

Пронин получил 20 лет за убийство несовершеннолетнего и покушение на убийство его матери.

Напомним, что Указом Президента России за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Иван Крапивин посмертно награжден орденом Мужества.