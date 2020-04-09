Ученый рассказал о крупнейших эпидемиях в истории России

Еще сто лет назад врачи называли вирусные заболевания "инфлуэнцы". Петербургские ученые выяснили, что в прошлом и даже позапрошлом веках пандемии из-за вирусных болезней случались раз в несколько десятилетий.

Как говорит старший научный сотрудник Военно-медицинского музея Алексей Муравьев, первое упоминание о заболевании симптомы которого похожи на грипп, встречается еще у Гиппократа.

А первое описание пандемии гриппа появляются в хрониках XV века. Подробнейшие сведения о том, как происходили эпидемии и пандемии инфлуэнцы ученым оставил исследователь Михаил Петрович Настюков. В 1894 году он защитил диссертацию об этиологии инфлуэнцы и подробно рассказал о том, как часто эта болезнь встречалась в разные века.

Так, в 1414 году в Париже более 100 тысяч человек заразились этой вирусной болезнью. В средние века эпидемии вирусных инфекций захватывали каждую страну в среднем пять-шесть раз в столетие.

Но уже в XVIII веке было зафиксировано 17 эпидемий, а в XIX веке инфлуэнцы достигли масштабов пандемии. В диссертации Настюков связывал это с развитием связей между странами и развитием путей сообщения.

Пандемия инфлуэнцы обошла Российскую империю стороной в 1802-1803 году, но в 1830-1832 году распространение инфекции началось именно с нашей страны. Тогда же вирус проник в Германию, Австрию, Англию, Италию и Францию. А началось распространение болезни с Сибири.

В 1889-1890 году болели не только все страны Европы, болезнь добралась до США, Индии, Японии, Австралии. В Москве тогда переболело 300 тысяч человек, а в Петербурге - 650 тысяч.

Стоит отметить, что зачастую многие виды гриппа по факту приходили в Российскую империю из Средней Азии, но так как распространение начиналось с Сибири и затем болезнь охватывала Москву, Петербург и добиралась до Европы, то инфлуэнцы часто называли "русским гриппом".

Но самым масштабным гриппом в истории страны стала "испанка". В молодой Советской России эта болезнь убила порядка трех миллионов человек. От "испанки" скончались актриса Вера Холодная, революционер Яков Свердлов. А всего в мире переболело порядка 500 миллионов человек, скончались не менее 20 миллионов.

Алексей Муравьев связывает это с последствиями Первой мировой войны. Эксперт обращает внимание на то, что в период с 1918 по 1920 годы многие люди лишились крова, голодали, их иммунитет был снижен. И они не смогли справиться с болезнью.