В калининградском городе убрали скамейки из-за COVID-19

В городе Светлый в Калининградской области демонтируют все скамейки в общественных местах. Местные власти надеются, что эта мера сделает прогулки менее привлекательными для горожан, тем самым защитив их от коронавируса.

Работы стартовали вчера на центральной площади и на бульваре Нахимова, ведущем к набережной, рассказали корреспонденту "Российской газеты" в администрации Светловского городского округа. Сегодня скамейки уберут в городском парке.

По словам главы муниципальной администрации Александра Блинова, хорошая погода провоцирует горожан нарушать рекомендации специалистов по ограничению личных контактов. Жители Светлого, несмотря на запреты, выходят на прогулки, встречаются с друзьями. Именно поэтому власти приняли решение о демонтаже уличной мебели.

В муниципалитете подчеркивают: когда режим всеобщей самоизоляции в регионе отменят, скамейки вернутся на прежние места. Пока же они хранятся в крытом ангаре.

Самый западный российский регион перешел на режим самоизоляции из-за COVID-19 31 марта. Пока ограничительные меры действуют до 12 апреля, но региональные власти не исключают, что режим может быть продлен.