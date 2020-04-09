В Мурманске нашли 50-килограммовую авиабомбу времен войны

В Мурманске на территории торгового порта во время земляных работ найдена немецкая 50-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны. Боеприпас уничтожила группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота, сообщили в пресс-службе СФ.

- Бомбу подорвали на одном из полигонов морской инженерной службы Северного флота в районе поселка Щукозеро, - отметили в пресс-службе. - Для этого были использованы две тротиловые шашки.

В годы войны немцы подвергали Мурманск частым бомбардировкам. С тех пор здесь регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы. Так, в конце марта саперы Северного флота уничтожили пятидесятикилограммовую авиационную бомбу ФАБ-50, найденную на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске.

Весной и летом число таких находок возрастает. Ежегодно флотские саперы уничтожают на полигонах от нескольких десятков до нескольких сотен боеприпасов периода обороны Кольского Заполярья. В основном, это патроны, ручные гранаты, мины, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и авиабомбы.