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09.04.2020 16:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге два человека умерли от коронавирусной инфекции

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина два человека скончались от COVID-19. У обоих пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

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Одному пациенту был 71 год, он скончался от легочно-сердечной недостаточности. Она была вызвана вирусно-бактериальной пневмонией и повторным инфарктом.

Мужчина не ездил за границу, но общался с человеком, который был болен COVID-19.

Также врачи не смогли спасти 87-летнюю женщину, она заразилась от родственника, вернувшегося из Италии. У пенсионерки также была диагностирована легочно-сердечная недостаточность, причиной которой стала двусторонняя вирусная пневмония.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ пришла к выводу, что эти пациенты, несмотря на тяжелые сопутствующие заболевания, скончались от COVID-19.

Таким образом, сейчас в Петербурге четыре человека считаются погибшими от коронавирусной инфекции. Диагноз COVID-19 на сегодняшний день поставлен 373 петербуржцам.

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