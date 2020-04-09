В Петербурге возбудили дело за фейк о COVID-19

В Санкт-Петербурге возбудили административное производство после публикации фейковой новости про распространение коронавируса.

Как рассказал корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах, речь идет о сообществе "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте".

В первых числах апреля там был размещен пост, в котором рассказывалось, что 70 процентов сотрудников петербургского Института ФСБ инфицированы коронавирусом. Надзорные органы провели проверку и выяснили, что информация не соответствует действительности.

Было принято решение о возбуждении административного производства по статье 13.15 часть 9 КоАП РФ - "злоупотребление свободой массовой информации". Согласно статье, администратору паблика как частному лицу грозит штраф до ста тысяч рублей.

Администратор сообщества Владимир Воронцов на своей странице в соцсетях сообщил, что он сам узнал о происходящем от журналистов - в ходе проверки никто с ним на связь не выходил и объяснений не требовал. Он также подчеркнул, что не является непосредственным автором поста, который попал в поле зрения правоохранителей.

"99 процентов новостей публикуются через кнопку "предложить новость". То есть каждый автор заходит в паблик и пишет, что считает нужным, - объясняет Владимир Воронцов. - После чего новость попадает на премодерацию. Администраторский состав проверяет предложенные новости исключительно с той точки зрения, является ли она интересной или нет. Проверять ее достоверность у нас нет возможности и вряд ли будет".

Что касается фейкового поста, то он удален администрацией "ВКонтакте".