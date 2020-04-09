Военные поисковики обнаружили в Ленобласти 75 останков красноармейцев

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа обнаружили в Ленинградской области останки 75 красноармейцев. Работы они ведут у федеральной автомобильной трассы "Кола".

С просьбой о помощи к военным поисковикам обратились местные органы власти. На данной территории вели дорожные работы и наткнулись на костные останки, сообщает пресс-служба ЗВО. Бойцы батальона использовали для обследования местности специальное оборудование, чтобы определить границы района, где нашли останки и уточнить количество. Их нашли под дорожным полотном старой трассы Мурманского шоссе.

Сейчас военные поисковики совместно с сотрудниками военкоматов и ведомственных архивов восстанавливают имена обнаруженных военнослужащих и ищут родственников. Кстати, здесь нашли большое количество и элементов обмундирования советских солдат времен Великой Отечественной войны. Данная братская могила в реестре не значится.

После окончания работ будет принято решение о захоронении обнаруженных останков на воинском мемориальном кладбище.